Mindst 17 døde delfiner er skyllet i land langs kysten på den populære ferieø Mauritius.

Der er dog stor splittelse over, hvad årsagen til deres død er. Nogle mener, at det kan skyldes et olieudslip fra et japansk fragtskib. Andre mener, at det kan skyldes hajangreb.

Det skriver BBC og nyhedsbureauet AP.

Det hører til sjældenhederne, at så mange delfiner bliver fundet døde på samme sted. Og de er alle sammen fundet, efter det japanske fragtskib 'MV Wakashio' i sidste måned stødte på grund ved østaten i Det Indiske Ocean og lækkede mindst 1.000 ton olie ud i havet.

Her ses en dreng røre ved en af de delfiner, der er skyllet døde i land i Mauritius. Foto: Beekash Roopun / L'Express Maurice / AFP Vis mere Her ses en dreng røre ved en af de delfiner, der er skyllet døde i land i Mauritius. Foto: Beekash Roopun / L'Express Maurice / AFP

Senere knækkede skibet over i to.

Synet af de mange døde delfiner har skabt stor vrede blandt beboerne på øen:

»At vågne op denne morgen og se så mange døde delfiner på vores kyster er værre end et mareridt,« siger beboeren Nitin Jeeha til BBC.

Mens mange af delfinerne blev fundet, da de var afgået ved døden, lå flere af dem afkræftet og døende i vandkanten.

Foto: Eshan Juman / Greenpeace Africa Vis mere Foto: Eshan Juman / Greenpeace Africa

Til AP fortæller miljøkonsulenten Sunil Dowarkasing, der tidligere har været medlem af parlamentet i Mauritius, at han aldrig har set noget lignende:

»Det er en forfærdelig dag. Vi ser delfiner, der svømmer ind til kysten i vildrede for så at dø. Vi har aldrig set de her intelligente havpattedyr dø på denne måde. Aldrig,« siger han.

Ifølge Sunil Dowarkasing kan delfinerne være døde af to årsager:

Enten er de døde som følge af olieudslippet, eller også kan de være blevet forgiftet af det giftige materiale fra skibet, der blev sænket i havet ud for kysten.

Det er fiskeriministeriet på østaten dog ikke helt enig i. En talsmand fra ministeriet, Jasvin Sok Appadu, mener i stedet, at dødsfaldene ved første øjekast ikke har noget med olieudslippet af gøre.

I stedet havde flere af delfinerne bidemærker efter hajer:

»De døde delfiner havde flere sår og blod rundt om deres kæber. Der var intet spor af olie overhovedet. Dem, der overlevede, omkring 10, virkede udmattede og kunne dårligt nok svømme,« siger han ifølge Reuters.

De døde delfiner skal nu obduceres for at finde frem til dødsårsagen.