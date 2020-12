Frustration og vrede over trafikpropper ved Dover. Efter to døgn med lange køer på både den franske og den britiske side af Den Engelske Kanal indgik Frankrig og Storbritannien en aftale, der igen skal få varetrafikken til at bevæge sig mellem de to lande.

Aftalen indebærer, at alle lastbilchauffører skal tage en hurtigtest og kunne fremvise et negativt testresultat for at kunne passere grænsen.

Dårlig stemning

Det anslås, at der befinder sig mindst 10.000 lastbiler ved grænseovergangene, og nyheden om muligheden for at komme hjem til jul skabte tumult, fordi mange af chaufførerne i den lange kø ikke havde modtaget deres covid-19-test.

»Jeg er en af de chauffører, der har en gyldig negativ test, men min vej bliver blokeret af andre chauffører, der ikke vil lade sig overhale. Og da de ikke må komme over, så stopper de bare trafikken. Det er dybt frustrerende, og her er en meget dårlig stemning,« sagde Ben Richenhaim, der venter i Dover sammen med tusinder af andre franske chauffører, til The Daily Telegraph.

Chaufførerne klager over umenneskelige forhold ved grænserne. Frustrationerne kogte onsdag morgen over og endte i en voldsom konfrontation med politiet. På trods af delvist åbne grænser ser muligheden for at komme hjem til jul ikke gode ud for mange af chaufførerne.

Ingen løsning før nytår

»Selv med de nu godkendte hurtigtest, så er udsigterne til at få løst problemet ikke gode. I begyndelsen af pandemien fik vi til opgave at tage temperaturen på chauffører ved Østrigs grænse. Det skabte en 60 kilometer lang kø, og det tog flere dage at komme over grænsen. Det her bliver langt værre. Jeg tror, vi er heldige, hvis vi får ryddet køen til nytår,« udtalte Raluca Marian, EU-delegeret fra International Road Transport Union, til BBC.

Der meldes om tomme hylder i mange engelske supermarkeder, hvor folk allerede lørdag begyndte at hamstre for at sikre sig julevarer. På et pressemøde fortalte Boris Johnson, at London og det sydlige England lukkes helt ned på grund af den nye covid-19-mutation, der nu hærger i den britiske hovedstad.

Massetest og vaccinepas bliver del af hverdagen

Efter lange forhandlinger lykkedes det premierminister Boris Johnson at overbevise Emmanuel Macron om at give lov til at bruge hurtigtest (lateral flow) i stedet for PCR-test, der først skal behandles på et laboratorium, hvorfor det kan tage flere dage at få svar.

Massetestning ved grænseovergange forudses at blive hverdag i 2021, og allerede nu kræver en række europæiske lande inklusive Danmark, at tilrejsende viser en gyldig negativ covid-19-test eller betaler for at få en udført ved grænsen.

Debatten om, hvorvidt en covid-19-test skal være obligatorisk før afrejse, ruller over hele verden, og den debat vil få et ekstra gear, når vaccinationerne tager fart.

Australske Qantas blev det første flyselskab i verden til at indikere, at de vil kræve vaccinepas, for at passagererne kan komme om bord i deres fly. Flybranchen og rejseindustrien søger desperat efter værktøjer, der igen kan få folk til at turde rejse – og test og vacciner kommer til at spille en afgørende rolle.

»Vi vil kræve, at alle, der gerne vil flyve med os, kan fremvise et gyldigt vaccinationsdokument. Det gælder både for udlændinge, som gerne vil ind i Australien, og for australiere, som vil ud i verden. Vi mener, at det bliver en nødvendighed,« udtalte Qantas-direktør Trace Grimshaw til Channel 9.

Men Storbritanniens tidligere vaccinationschef David Salisbury udtaler til B.T., at han er skeptisk over for sådanne vaccinepas:

»Problemet er, at der ikke er en anerkendt standard for, hvornår et sådant pas er forsvarligt, eller hvor længe det skal være gyldigt. Det er muligt, at mange vil blive vaccineret med en vaccine, der kun har cirka 60 procnt effektivitet. Det betyder, at 4 ud af 10 om bord så kan være ubeskyttede. Desuden aner vi ikke, hvor længe en vaccine holder. Det er et skråplan,« siger David Salisbury.

Debatten om, hvilken rolle vacciner og massetest skal spille i hverdagen, bliver helt sikkert en af de allermest ophedede i 2021.

Lige nu er massetest tilsyneladende løsningen på køerne ved Englands grænse. Men langsommeligheden med at få afviklet disse køer viser tydeligt, hvilke problemer der forestår i det nye år.