Myndighederne måtte aflive 70 hvaler, der stadig var i live, efter at de blev fundet på en fjern ø lørdag.

Samtlige 145 grindehvaler, der lørdag blev fundet strandet på en fjerntliggende strand i New Zealand, er døde.

Det var en vandrer, der lørdag opdagede de mange hvaler, der lå i to store grupper med to kilometers mellemrum, på Stewart Island.

På det tidspunkt var 75 af hvalerne allerede døde. Myndighederne valgte dernæst at aflive resten af hvalerne.

Det skete på grund af hvalernes dårlige tilstand og de ringe muligheder for at hjælpe hvalerne tilbage i havet.

Der bor kun omkring 375 mennesker på øen Stewart Island. Hvalerne blev fundet ved Masons Bay omkring 35 kilometer fra øens hovedby Oban.

- Man føler virkelig med hvalerne. Det er bare en meget trist hændelse, siger Ren Leppens, der er chef for øens myndighed for bevarelse af dyrebestanden.

- Man ville ønske, at man bedre forstod, hvorfor hvalerne strander, så man kunne gøre noget for at forhindre det, tilføjer han.

Ren Leppens tilføjer, at hvalerne var halvt begravet i sandet, da de blev fundet. Det tyder på, at de havde ligget på stranden i en dags tid, før de blev fundet.

De overlevende hvaler blev skudt og efterladt på stranden, hvor "naturen vil gå sin gang" ifølge Ren Leppens.

Massestrandingen af grindehvaler var ikke den eneste, som de newzealandske myndigheder måtte tage sig af i weekenden.

Således blev ti dværgspækhuggere fundet strandet på Ninety Mile Beach på New Zealands nordø.

To af spækhuggerne er døde. Myndighederne vil nu forsøge at trække de overlevende spækhuggere tilbage i havet.

Hvalstrandinger er ikke noget usædvanligt fænomen i New Zealand i forårs- og sommermånederne på den sydlige halvkugle.

/ritzau/AP