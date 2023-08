Mellem 40 og 50 unge har været involveret i et masseslagsmål i Oslo i Norge. Ti personer er anholdt og to er kommet til skade. Det skriver Dagbladet.

Masseslagsmålet fandt sted tirsdag ved Norway Cup, som er en fodboldturnering for børn og unge.

Der er tale om tilskuere og ikke turneringens spillere. De involverede meldes at være mellem 13 og 20 år.

De to tilskadekomne er ifølge Dagbladet mellem lettere og moderat tilskadekomne.

Ved slagsmålet er der efter sigende blevet brugt slagvåben. Herunder knojern. Derudover er en person angiveligt taget med en luftpistol.

Pål Trælvik, generalsekretær for Norway Cup, forklarer, at han ikke aner hvem de unge, som har været involveret i slagsmålet, er, men han kan afvise, at der er tale om spillere.

Han forklarer desuden til Dagbladet, at der har været lignende episoder til Norway Cup tidligere.

Han roser politiet for deres håndtering af sagen og forklarer, at det nu er op til dem, at finde resten af de ansvarlige.