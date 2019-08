Allerede en time før søndag aftens mindehøjtidelighed for de ni dræbte ved skudmassakren i Dayton, Ohio, var knap ettusinde sørgende borgere mødt op for at hylde ofrene, deres by og politistyrken.

Nogle fældede blot en stille tåre mens andre gav deres mening tilkende via skilte og opråb. Og blandt de demonstrerende var den 58-årige tidligere marinesoldat Russell Thomas, der bar et skilt med påskriften: 'Marine skarpskytte imod krigsvåben'.

Ved en pressekonference søndag afslørede politiet således, at massemorderen i Dayton benyttede det semiautomatiske våben AM 15 - en billigere version af AK 15. Takket være diverse modificeringer kunne 24-årige Connor Betts på bare 24 sekunder dræbe ni og såre yderligere 27.

»Jeg er republikaner og jeg er tilhænger af amerikaneres ret til at bære våben. Men AK 15 og AM 15 våben, der er beregnet til krig - intet andet. Den slags burde ikke være tilgængelige i almindelige butikker. Og selvom jeg ikke er sikker, så håber jeg, at denne tragedie vil ændre politikernes mening og vilje til at ændre tingene,« siger Russell Thomas, der som marinesoldat selv brugte en AK 15.

Forhenværende marinesoldat Russell Thomas mener ikke, at semiautomatiske våben bør sælges til civile amerikanere. Foto: Henning Høeg Vis mere Forhenværende marinesoldat Russell Thomas mener ikke, at semiautomatiske våben bør sælges til civile amerikanere. Foto: Henning Høeg

»Vi var soldater, så det var anderledes. Men samtidig blev vi optrænet i seks eller syv måneder. for at lære vores våben at kende.«

»Jeg sov sågar med mit semiautomatiske gevær. Du skal vide alt om dit våben. Du skal respektere dit våben. Og det er ikke et våben, der bør falde i hænderne på en civil. Det er et våben, der ene og alene er lavet til at dræbe mennesker ... i krig,« siger Russell Thomas.

Mindehøjtideligheden startede klokken 20:00 søndag aften. Først blev hvide duer sluppet fri - en due for hvert dødsoffer. Bagefter sang de godt 2.000 fremmødte den smukke gospel-sang 'Amazing Grace'. De rørte borgere omfavnede og gav hånd til de mange politi- og brandfolk. Og ægteparret Ken og Dusty Kuhbander var mødt op med favnen fuld af roser - til ære for politiet i Dayton.

»Vi hørte på tv, at vores politistyrke gjorde det utrolige. Bare 24 sekunder, efter skyderiet startede, dræbte de skudmanden uden på noget tidspunkt at gå i panik. Vi kan slet ikke forestile os, hvor mange menneskeliv, de herved reddede. Og det er derfor, vi har medbragt roser. Vi vil give dem til politiet.«