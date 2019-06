Efter et masseskyderi i Virginia fredag vil demokrater stramme lovgivningen, men republikanere siger nej.

Efter at 12 personer fredag i sidste uge blev skudt og dræbt i en kommunal bygning i Virginia, kræver den demokratiske guvernør i delstaten, Ralph Northam, en strammere våbenlovgivning.

- Det er forkert, uhørt og utilgiveligt at lave vores kommunale bygninger, skoler kirker, synagoger og moskéer om til krigszoner, siger Northam på en pressekonference ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Northam vil indkalde til et møde i den lovgivende forsamling i delstaten.

- Jeg vil bede om stemmer og lovgivning, ikke tanker og bønner, siger han.

Northam vil blandt andet indføre baggrundstjek for alle, der ønsker at købe et skydevåben, forbyde bestemte typer af geværer og genindføre en regel om, at man maksimalt må købe et våben om måneden.

Fredag 31. maj skød en tidligere ansat i en kommunal bygning i Virginia Beach 12 personer.

DeWayne Craddock var lige blevet fyret og var tilsyneladende vred over nogle forhold i forbindelse med sit arbejde, mener politiet.

Republikaneren Kirk Cox, der er formand for det ene af de to kamre i den lovgivende forsamling i Virginia, mener, at guvernøren er forhastet.

- Guvernøren må gerne indkalde til et møde, men han kan ikke bestemme, hvad forsamlingen skal gøre, siger han.

Kirk Cox siger, at man hellere skal hæve straffen for at bruge våben i forbindelse med skyderier.

Republikanerne har flertal i begge kamre i Virginia.

/ritzau/