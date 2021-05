Mindst to er blevet dræbt og op mod 25 er såret ved et masseskyderi i Miami.

Ifølge den lokale tv-station WPLG Local10 News skete skyderiet i forbindelse med en koncert.

Politidirektør Alfredo Ramirez fra Miami-Dade, skriver på Twitter, at der tale om 'endnu et målrettet og kujonagtigt angreb':

»Der er tale om koldblodige mordere, der har skudt tilfældigt ind i en menneskemængde, og vi vil sørge for at retfærdigheden sker fyldest,« lyder det fra ham.

#BREAKING — 20-25 people shot, 2 confirmed dead in NW Miami Dade. This happening at El Mula Banquet Hall in the Country Club Shopping Center. pic.twitter.com/979UhADfsR — Parker Branton (@ParkerBranton) May 30, 2021

De foreløbige informationer beskriver, at en hvid bil, angiveligt en Nissan Pathfinder, omkring midnat lokal tid skulle være kørt op foran El Mula Banquet Hall, der ligger i forbindelse med et shoppingcenter i den nordvestlige del af byen.

Ifølge politiets foreløbige oplysninger til medierne steg tre personer her ud af bilen og begyndte at skyde ind i mængden af mennesker forsamlet udenfor. Det skete med både halvautomatiske rifler og håndvåben.

Koncerten var på det tidspunkt stadig i gang.

De sårede blev kørt til forskellige lokale hospitaler, både med ambulancer, brandbiler og i privatbiler, rapporterer WPLG-journalisten Parker Branton videre på Twitter.

En af de sårede skulle være i kritisk tilstand.

Det er anden gang inden for et døgn, at der har været et dødeligt masseskyderi i Miami.

Natten til lørdag blev en person dræbt og seks andre såret ved et et andet skyderi i Miami-bydelen Wynwood, hvor der blev åbnet ild fra en forbikørende bil mod en gruppe mennesker.