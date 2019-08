Mindst 20 personer er blevet skudt i Texas, USA, og mindst to er døde. Det skriver CNN.

Der er ofre i både Midland, Texas og i nabobyen Odessa.

Devin Sanchez, en talsmand for byen Odessa, har bekræftet, at mindst én er død. Han siger desuden, at en betjent er et af ofrene for skyderierne, og at det endnu ikke vides, om han fortsat er i live.

Samtidig siger borgmesteren i Midland, Jerry Morales, at to personer er døde i hans by, mens op til 20 meldes såret.

Her ses en af de biler, der er blevet ramt af skud.

Politiet mener, at to personer er involveret i skyderierne.

Én af de mistænkte har kapret en postbil fra firmaet USPS, mens en anden kører rundt i en mindre guld/hvid Toyota-truck.

Meldinger går på, at der bliver affyret skud fra bilerne.

Alle borgerne i de to byer opfordres til at blive indendøre.

Midland og Odessa ligger i den vestlige del af Texas, omkring fem timers kørsel fra delstatshovedstaden Austin.

Det er under en måned siden, at det seneste masseskyderi chokerede Texas og USA.

I El Paso, fire timer fra Odessa, blev 22 personer dræbt under et skyderi i og omkring den lokale Walmart.

