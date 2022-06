Lyt til artiklen

Der har været et større skyderi ved et middagsselskab i en bydel i New York.

Nærmere bestemt i Harlem, hvor ni mennesker blev ramt af skudt ved et middagsselskab. En af personerne blev dræbt.

Det skriver flere amerikanske medier herunder ABC News.

Syv mænd og to kvinder, i alderen fra 21 til 42, blev ramt i området ved Fifth Avenue og East 139th Street lige efter klokken 12.35 lokaltid mandag.

En beboer i området fortalte Eyewitness News, at der var så mange skud, at hun ikke kunne tro sine egne ører.

»Jeg sad i min stue, og alt, hvad jeg hørte, var sporadiske skud. Det var ligesom 'Bang, bang, bang!'. Og så stoppede det og gik i gang igen. 'Brum, Brum!' Man kunne bare høre de mange skud. Først troede jeg, det var fyrværkeri, men så tænkte jeg: 'Næh, det kan det ikke være'.«

Politiet fandt først ud af på stedet, at der var tale om to grupper, der beskød hinanden.



»Vi tror, at det var en slags sammenkomst, en grillaften,« udtaler NYPDs vicechef, Brian McGee.

Fem af ofrene blev oprindelig fundet skudt på en gangsti over Harlem River Drive. De andre ankom til Harlem Hospital.

En 21-årig mand blev erklæret død på Lincoln Hospital.



De øvrige otte ofre menes at have ikke-livstruende skader.