Et masseskyderi i byen Rochester i den amerikanske delstat New York har resulteret i flere dødsfald.

Politiet er massivt til stede på hjørnet af North Goodman Street og Pennsylvania Avenue, hvor skudepisoden fandt sted. Både lokalt politi og en enhed fra New Yorks politi er til stede.

På et pressemøde afholdt lørdag formiddag dansk tid oplyser den midlertidig politichef Mark Simmons, at 16 mennesker er ramt af skud, og to er døde.

De afdøde er en mand og en kvinde, der er mellem 18 og 22 år, skriver det lokale medie 13Wham. Der er ikke anholdt nogen i sagen.

Da politiet ankom til stedet, hvor der var anmeldt et skyderi, var der omkring 100 mennesker til stede.

Politichef Mark Simmons beskriver det som kaotiske scener.

»Familiemedlemmer omkring mig græder og trøster hinanden. det er smertefuldt at høre,« skriver en reporter fra 13Wham på Twitter.

