Han har 51 liv på samvittigheden. Dem tog han, da han gik amok i to moskeer i New Zealand fredag den 15. marts 2019.

Alligevel vil den 32-årige Brenton Tarrant nu appellere både dommen og straffen.

Han blev i 2020 idømt livsvarigt fængsel – uden mulighed for at slippe fri – for mordene på de muslimske troende. Det skriver BBC.

Da hun blev spurgt om hans appel, svarede New Zealands premierminister Jacinda Ardern reporterne:

Et familiemedlem til et af ofrene græder efter dommen over Brenton Tarrant i Christchurch den 27. august 2020. Foto: SANKA VIDANAGAMA

»Hans navn er ikke et, der skal gentages. Og jeg skal bruge den samme regel, når jeg skal kommentere hans forsøg på igen at gøre ofrene ondt. Vi skal ikke give ham noget overhovedet.«

Hendes regering har for længst nægtet at navngive Tarrant. Der er sket i et forsøg på ikke at give ham nogen platform.

Gamal Fouda overlevede angrebet på Al Noor-moskeen i Christchurch, hvor 44 mistede livet. Han kæmper med at forstå motivet til Tarrants appel. »Han har jo erklæret sig selv for skyldig«, siger han.

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det ikke er et nyt forsøg på at gøre ofrene ondt igen ved at gøre mindet om ham, og hans terroristaktiviteter, levende igen.« Det fortæller han til avisen The New Zealand Herald.

Brenton Tarrant lytter til vidnernes forklaring under retssagen i 2020. Foto: JOHN KIRK-ANDERSON / POOL

Tarrant er oprindeligt australier, men han flyttede til New Zealand i 2017. Armeret med semiautomatiske geværer stormede han ind i de to moskeer i 2019.

Angrebet blev vist live på Facebook via et hovedkamera, som han havde på. En manifest på 74 sider blev publiceret på nogle ekstreme hjemmesider.

Han gav ingen forklaring under retssagen, og han erklærede sig skyldig i mordene, forsøg på mord og terrorisme. Endelig nægtede han at gå imod anklagerens ønske om lovens strengeste straf.

Da New Zealand ikke har nogen dødsstraf, fik han livstid uden nogen form for prøveløsladelse.

Angrebene i Christchurch er det værste masseskyderi i landets historie.