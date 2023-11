Sidste år blev han afvist – og nu forsøger han igen.

Den norske massemorder Anders Behring Breivik skal for retten næste år, hvor han går efter at blive prøveløsladt.

Det skriver NRK.

Breivik, der i 2011 slog 77 mennesker ihjel i et terrorangreb i Norge, skal for retten i juni.

I dagene 18. til 20. juni skal sagen behandles ved byretten i Ringerike, Asker og Bærum.

Det er ikke første gang, at Anders Behring Breivik søger om prøveløsladelse.

Han gjorde det samme sidste år.

Men retten sagde nej, da en psykiater vurderede, at det ville være lige så sandsynligt, at han begik voldelige handlinger i dag, ligesom i 2011.

»Den tiltalte fremstod blottet for empati og medfølelse for terrorens ofre. Han gav verbalt udtryk for sorg over for dem, som blev ramt.«

»Men samtidig forsvarede og antageligvis legitimerede han sine handlinger med, at de fleste, som blev ramt på Utøya ikke var børn, men personer med 'lederoller'. Dette til trods for, at han må vide, at der blandt de dræbte var børn helt ned til 14 år,« skriver retten i dens afgørelse ifølge Jyllands-Posten.

Anders Behring Breivik blev i 2012 idømt en 21 år lang forvaringsdom.

Efter ti år fik han dog tilladelse til at søge om prøveløsladelse, hvilket han altså gjorde første gang i 2022.

Otte personer døde, da en bombe sprang i Oslo 22. juli 2011. Breivik havde placeret bomben i en hvid varevogn, som han parkerede i den centrale del af hovedstaden.

Efterfølgende tog han afsted, forklædt som politimand, mod øen Utøya, hvor det norske arbejderpartis ungdomsorganisation, AUF, holdt sommerlejr.

Her begik han en massakre, hvor han skød og dræbte 69 personer.