Alarmklokkerne bimlede og bamlede allerede på første date.

Caitlyn Johnson synes ellers, at Connor Betts var meget sød. Hun mødte ham i psykologiundervisningen og fandt ud af de havde meget til fælles.

Blandt andet kunne de begge to ikke lide deres lærer, og at de var begge meget åbne omkring deres psykiske lidelser.

Connor Betts fortalte, at han var bipolar og led af obsessive-compulsive disorder (OCD).

Men da de første gang skulle ud at spise og lære hinanden lidt bedre at kende, gjorde Connor Betts noget der skræmte hende, fortæller hun til The Toledo Blade.

Han trak sin telefon frem og viste hende en video fra massakren i Pittsburg-synagogen Tree of Life, hvor 11 personer blev dræbt.

Han blærede sig med sin enorme viden om masseskyderier - noget som han mente var en helt normal interesse at have.

De røde lamper lyste op igen, da han tog hende med hen på den lokale skydebane. Caitlyn Johnson husker ikke klart, hvilket våben de affyrede, men er sikker på, at det var en form for riffel.

Endnu værre blev det, da han bad hende køre med sig hen til en eks-kæreste for at aflevere et brev. Han havde fundet eks-kærestens ellers hemmelige adresse, fordi hun havde lagt et billede af huset på Facebook.I brevet stod der noget i stil med:

»Velkommen til kvarteret. Du kan ikke flygte fra din fortid. Hilsen din nabo.«

Caitlyn Johnson overtalte Connor Betts til at brænde brevet i stedet for at aflevere det. Han brød sammen og fortalte, at han somme tider får en ukontrollerbar lyst til at gøre ting.

Han fortalte også, at han to gange havde taget en pistol i munden, men at han ikke havde haft modet til at trykke af.

På det tidspunkt besluttede Caitlyn Johnson sig for at slå op med Connor Betts.

»Jeg fortalte ham på den mest forsigtige måde, at jeg ikke syntes han var klar til at være i et forhold med den mentale tilstand, han var i,« siger hun til Medium post.

Bruddet skete blot en måned inden masseskyderiet i Ohio. Selvom Connor Betts var langt ude, havde hun ikke fantasi til at forestille sig, at han ville begå et masseskyderi.

Men det gjorde han. 4. august dræbte han ni mennesker i Dayton Ohio, her i blandt hans egen søster. 16 andre personer blev såret.

Connor Betts åbnede ild få timer efter et andet masseskyderi fandt sted i Texas. Der blev 20 og endnu flere såret.

Caitlyn Johnson mener ikke, at eks-kærestens voldshandlinger har noget med racehad at gøre. Hun afviser også, at skyderiet var planlagt, da Connor Betts ikke var i stand til at planlægge noget.

I hendes øjne var skyderiet en reaktion på et system, der har svigtet de psykisk syge.

“Et system der gør, at de psykisk syge føler sig knækkede og uværdige til at få hjælp. Han ville ikke søge hjælp på grund af stigmatisering. Han ville bare gerne have det bedre, og han vidste ikke hvordan,« siger hun til Medium Post.