43-årige Tobias Rathjen har i et brev tilstået skyderiet i den tyske by Hanau, hvor ni personer er blevet dræbt og seks såret. Alle ofre havde udenlandsk baggrund.

Den formodede massemorder havde stærke højreekstreme holdninger og var tilhænger af forskellige konspirationsteorier. Det fremgår af et 24 sider langt manifest og en timelang video, som Tobias Rathjen lagde på internettet før skyderierne.

Tobias Rathjen troede på aliens, hjernekontrol og mente, at USA har baser, hvor børn bliver ofret til satan, skriver den britiske avis Daily Mail.

Hans 24 sider lange manifest blev uploadet på en hjemmeside, som nu er blevet slettet. I manifestet sværger han at udslette en lang række nationer i Mellemøsten, Nordafrika, Asien og Sydamerika.

A police officer secures an area after a shooting in Hanau near Frankfurt, Germany, February 20, 2020. Manden bag angrebet i Tyskland onsdag aften efterlod et højreekstremistisk manifest. En professor mener, at manden havde alvorlige psykiske lidelser. Det skriver Ritzau, torsdag den 20. februar 2020.. (Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix) Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere A police officer secures an area after a shooting in Hanau near Frankfurt, Germany, February 20, 2020. Manden bag angrebet i Tyskland onsdag aften efterlod et højreekstremistisk manifest. En professor mener, at manden havde alvorlige psykiske lidelser. Det skriver Ritzau, torsdag den 20. februar 2020.. (Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix) Foto: KAI PFAFFENBACH

Jøder og 'urene' tyskere var også på hans udryddelsesliste:

»Jeg kan godt forestille mig at halvere befolkningen,« skriver han i manifestet.

Tobias Rathjens verdenssyn er tilsyneladende formet af en række konspirationsteorier, som han linker til i sit manifest.

Han skriver blandt andet, at han ikke vil dyrke sex med en kvinde, fordi han bliver overvåget af regeringen.

I manifestet er der også detaljerede planer for, hvordan Tyskland kan vinde VM i fodbold, og hvordan krigene i Irak og Afghanistan kan afsluttes.

Mest gennemtrængende er dog hans had til indvandrere.

I en næsten en time lang video, som han har uploadet på internettet, taler han negativt om migranter fra Tyrkiet og arabiske lande. Han siger, at et hemmeligt organ med stor magt styrer Tyskland, og i sin tilståelse skriver han, at der er behov for at 'udslette' folk, som ikke længere kan udvises fra Tyskland.

Onsdag aften klokken 22:00 gik han ind på vandpibebaren Midnight Sisha i Hanau, hvor han dræbte tre personer. Derefter tog han hen til en anden vandpibebar, Arena Bar og Café, hvor han dræbte yderligere fem personer. En niende person døde efterfølgende på hospitalet.

Sørgende familiemedlemmer viser billeder af to af de dræbte ved en demonstration foran gerningsstedet i Hanau. Foto: PATRICK HERTZOG Vis mere Sørgende familiemedlemmer viser billeder af to af de dræbte ved en demonstration foran gerningsstedet i Hanau. Foto: PATRICK HERTZOG

Fem af de dræbte er tyrkiske statsborgere, her i blandt adskillige kurdere. Ifølge den tyske avis Bild.de var et af ofrene en 35-årig mor til to.

Derudover er en bulgarer, en bosnier og en polsk kvinde blandt de dræbte.

I en lejlighed tæt på gerningsstedet blev yderligere to lig fundet. Tobias Rathjen blev fundet død ved siden af liget af hans 72-årige mor.

Statsledere og regeringschefer over hele verden tager afstand fra angrebene. Blandt andre vores egen Dronning Margrethe, der torsdag har sendt et kondolencebrev til forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier og det tyske folk.