Længe har verden ventet på, hvad Rusland vil bruge som anledning til at gå ind i Ukraine.

Og nu er en del af planen muligvis klar.

»Kort før klokken 23.00 sendte den russiske ambassade i Washington e-mails til journalister med filer vedhæftet, som angiveligt skal være beviser for massegrave i den Moskva-støttede udbryderenhed Luhansk.«

Sådan skrev udlandsredaktøren for den britiske avis The Guardian, Julian Borger, i et tweet mandag tidlig morgen, dansk tid.

Rusland har ifølge eksperter længe ledt efter en årsag til at indlede en invasion af Ukraine.

De såkaldte 'false flag'-operationer, som skal være falske angreb og et påskud til en invasion, har længe været rygtet på vej i den ene eller anden udgave.

Men måske er det i stedet påstande om massegrave og dermed potentielt folkemord begået af Ukraine mod udbryderrepublikken i Luhansk, der skal være den endelige årsag, melder Julian Borger blandt andet.

Men som nyheden om e-mails fra den russiske ambassade i Washington begyndte at tikke ind hos journalister, så gik andre journalister i gang.

Billedet fra Luhansk i det østlige Ukraine, hvor døde fra de kendte masse-begravelsepladser i området genbegraves. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO Vis mere Billedet fra Luhansk i det østlige Ukraine, hvor døde fra de kendte masse-begravelsepladser i området genbegraves. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Det gælder blandt andet Rusland-korrespondenten Oliver Carroll. Han er gået på Twitter for at berette om de potentielle massegrave i Luhansk.

Han har nemlig set dem og taget billeder af dem. Og han har bevidnet det, der foregik i Luhansk med egne øjne.

Og det er ikke folkemord, mener han.

»Der er flere meldinger om, at Rusland forbereder at fremlægge beviser på massegrave i Luhansk og Donetsk. Der 'er' beviser (på massegrave, red.), fordi der 'var' massebegravelser. De russiskstøttede myndigheder (i Luhansk, red.) hjalp med at organisere dem. De havde ikke et valg. Kroppe var ved at rådne op,« skriver Carroll og henviser til et tweet, han skrev for omkring en uge siden.

On mass graves. I travelled in region during 2014-15 + saw w own eyes mass burial sites. They were known to locals + Russian-backed proxies. Essentially were where poor, old people w/o relatives & possibly unidentified combatants were buried. These pics fm Oct 2014 in Luhansk pic.twitter.com/HKC4LUSMmc — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 16, 2022

I det tweet har han delt billeder af de massegrave, som rent faktisk findes i Luhansk-området.

»Jeg rejste i området i 2014-2015 og så med mine egne øjne masse-begravelsespladserne. De var kendt af de lokale og de russisk-støttede myndigheder. I bund og grund var de steder, hvor fattige og gamle uden pårørende og muligvis ukendte soldater blev begravet,« skriver han.

Og han er ikke den eneste vestlige journalist, der kan berette om masse-begravelsespladserne, som muligvis skal være en del af Ruslands plan for at invadere Ukraine.

»Jeg så disse massegrave i Luhansk i oktober 2014, og jeg interviewede folk, der begravede deres pårørende. De var hovedsageligt ældre personer, som var døde af naturlige årsager. Lighuse og kirkegårde havde ikke kapacitet til dem, når de også skulle tage sig af dem, der blev dræbt i krig,« skriver BuzzFeeds korrespondent Christopher Miller og slutter:

»Rusland påstår, at det er beviser på 'folkemord', hvilket er fuldstændigt forkert.«