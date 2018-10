For fire år siden blev der fundet en massegrav under et tidligere katolsk børnehjem i den irske by Tuam. Den var fyldt med børne- og babyknogler.

Nu har den irske regering - efter flere års massivt pres - besluttet, at knoglerne skal udgraves og undersøges. Dermed kan der endelig kastes lys over et af de mørkeste kapitler i Irlands nyere historie.

Det makabre fund blev gjort i en septiktank under jorden, som man hidtil mente var blevet brugt til at rense spildevandet fra det katolske børnehjem Bon Secours Mother and Baby Home, skriver flere britiske medier, herunder Independent.

Fra 1925 til 1961 blev irske kvinder, som fik børn udenfor ægteskabet, sendt til børnehjemmet og tvunget til at aflevere babyerne ved fødslen. De nybagte mødre skulle også udføre et års ulønnet arbejde på hjemmet som straf. Børnene fik først lov til at forlade hjemmet, når de blev adopterede eller var gamle nok til at blive sendt på særlige skoler for forældreløse børn.

Paradoksalt nok er der i dag en legeplads på dele af den grund, hvor det katolske børnehjem tidligere lå. Foto: Peter Nicholls Vis mere Paradoksalt nok er der i dag en legeplads på dele af den grund, hvor det katolske børnehjem tidligere lå. Foto: Peter Nicholls

Men mange af børnene slap aldrig ud af børnehjemmet i live.

Det var først, da den lokale historiker Catherine Corless begyndte at grave i børnehjemmets historie, at den frygtelige hemmelighed dukkede op, og sagen begyndte at rulle.

Hun fandt ud af, at der var blevet registreret hele 796 børnedødsfald på børnehjemmet.

Hvor de blev begravet fremgik imidlertid ikke.



Lokalhistorikeren gik i gang med at undersøge, hvad der så var sket med de mange døde børn - og her kom hun på sporet af massegraven. Den blev opdaget i 2014, men først i marts sidste år kunne Catherine Corless - efter at have stået i spidsen for en kommission, som undersøgte det makabre knoglefund nærmere - fastslå, at der var tale om et 'betydeligt' antal børneknogler. Så betydeligt, at det blev kaldt en massegrav.

Det fik pårørende til de døde børn til at arrangere demonstrationer med krav om, at massegraven skulle udgraves, og at sandheden skulle for lyset - en gang for alle.

Efter over et års pres gav regeringen efter. Tirsdag blev det vedtaget, at knoglerne skal graves op og undersøges af retsmedicinere med henblik på at identificere ofrene og så vidt muligt fastslå, hvad de mange børn døde af.

»Vi kunne ikke bede om mere. Det kunne vi virkelig ikke,« siger Catherine Corless om regeringens beslutning.

Pårørende holder små æsker med navne på børn, som døde på børnehjemmet, under en demonstration. Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere Pårørende holder små æsker med navne på børn, som døde på børnehjemmet, under en demonstration. Foto: CLODAGH KILCOYNE

De pårørende hilser også udgravningen velkommen og håber, at børnene på de andre katolske børnehjem i Irlands skæbner også vil blive undersøgt nærmere.

»Det er en ekstremt vigtig beslutning og vil bane vejen for alle andre børnehjem og Irlands tabte børn,« skriver The Tuam Babies Family Group, som består af 20 pårørende, i en meddelelse.

»Irlands tabte børn fortjener anerkendelse, værdighed og at sandheden om deres skamfulde død, som de ikke selv var skyld i, kommer frem. Vi håber, at denne beslutning giver deres familier og børnene selv fred,« fortsætter gruppen.

Efter undersøgelserne af knogleresterne afsluttes, vil de mange børn i massegraven få en respektfuld begravelse. Der bliver også rejst et mindesmærke over dem på stedet.

Hvor mange børn, der blev smidt i septiktanken efter deres død, vides endnu ikke.