De simple trækors står hulter til bulter mellem træerne i skovområdet.

»Vi vil have, at verden skal vide, hvad der virkelig foregår, og hvad den russiske besættelse har ført til,« som den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, udtrykker det.

I sin seneste natlige tale har han bekræftet, at der er fundet en massegrav med omkring 440 lig ved Izyum.

Det er en af de byer i Kharkiv-regionen, der netop er blevet tilbageerobret af ukrainsk militær.

Mass graves are being discovered in Izyum after liberation from the russcists. The current largest burial sights has 440 unmarked graves.@ZelenskyyUa : "The necessary procedural actions have already begun there. More information - clear, verified - should be available tomorrow." pic.twitter.com/IipipvFJpb — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 15, 2022

»Det er en af de største massegrave, vi har fundet i en af de befriede byer,« siger Serhii Bolvinov, lokal efterforskningsleder, til Sky News.

Han fortæller videre, at mange af ofrene tilsyneladende er blevet skudt, andre er ramt af artilleri eller luftangreb. Mange af ligene er endnu ikke blevet identificeret.

Nyhedsbureauet AP har torsdag været til stede ved massegraven, og her beskrives det, hvordan trækorsene er placeret mellem træerne i en lille skov. Mange bare markeret med et nummer.

Ved en større grav er det angivet, at der skulle ligge 17 ukrainske soldater.

A mass burial was found in Izyum, Kharkiv region. Necessary procedures have already begun. All bodies will be exhumed and sent for forensic examination. Expect more information tomorrow.



Russia is a murderer country. A state sponsor of terrorism. pic.twitter.com/7pKTrYvlUF — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 15, 2022

»Vi har ikke talt dem endnu, men jeg tror, at der er over 25 eller måske endda over 30,« siger Oleg Kotenko, en repræsentant for de ukrainske myndigheder til AP.

Nyhedsbureauets beskrivelse af området svarer overens med billeder, som er blevet delt på Twitter af præsidentens stabschef, Andriy Yermak, og det russiske forsvarsministerium. Se herover

»De nødvendige procedurer er allerede sat i gang. Alle lig vil blive gravet op og sendt til retsmedicinsk undersøgelse,« skriver han.

Både han og Volodymyr Zelenskyj fortæller, at der vil blive offentliggjort yderligere detaljer i løbet af fredagen.

»Rusland efterlader død overalt. De må blive holdt til ansvar for det. Verden må holde Rusland til virkeligt ansvar for denne krig,« har det også lydt fra den ukrainske præsident.