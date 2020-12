Ved første øjekast er det måske ikke lige til at se, hvad det er, der pibler hen over stranden.

Kigger man nærmere, kan man måske se de små hoveder, der stikker ud af skjoldene, som bliver båret af hastige ben. I tusindvis.

De seneste dage er massevis af truede skildpadder blevet udklækket på en strand i Brasilien, og alle satte de kort efter deres ankomst til verden i løb – hen over hinanden og mellem i hinanden – mod vandet.

Det skriver Reuters.

Det var Wildlife Conservation Society (WCS), der mandag offentliggjorde den storslåede video af de tusindvis og atter tusindvis af små skildpadder af den udrydningstruede art gigantisk sydamerikansk flodskildpadde.

I alt menes mere end 92.000 af arten at være udklækket hen over weekenden. Omkring 71.000 menes at være kommet frem den ene dag, mens 21.000 fulgte efter en dag senere.

»Massefødsler sker, når ungerne udklækkes synkront og kan nå floden sammen. Jo større antal unger, der udklækkes samtidig, jo større chance er der for overlevelse, og risikoen for at blive spist af rovdyr er mindre,« forklarer skildpaddeeksperten Camila Ferrara, der arbejder for WCS Brasilien.

Massefødslen af de små skildpaddeunger – der tilhører den største art af ferskvandsskildpasser i Latinamerika – fandt sted i et reservat, bufari Biological Reserve, hvor konservatorer fra WCS Brasilien har holdt øje med både de voksne hun-skildpadder og deres reder før, under og efter fødslen af de små unger.

WCS nærstuderer tilstandene for masseudklækningerne af skildpadderne for at forøge deres chancer og yde beskyttelse til arten, der blandt andet er truet på grund af efterspørgslen på deres æg og deres kød.

Når de små unger bliver voksne, kan de blive lidt mere end en meter lange, mens de kan opnå en vægt på 90 kilo.