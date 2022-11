Lyt til artiklen

»Jeg skifter til Mastodon.«

Den sætning er lige nu ikke kun et internationalt ekko, men fylder også blandt danske brugere på det sociale medie Twitter.

Det er især taget til i forbindelse med, at den provokatoriske forretningsmand Elon Musk har overtaget Twitter.

Senest har Elon Musk fyret en stor del af de ansatte hos Twitter og lavet en afstemning blandt sine følgere om, hvorvidt Donald Trump skal have lov til at komme tilbage på det sociale medie.

Den tidligere præsident blev permanent udelukket fra Twitter i januar sidste år, som følge af blandt andet angrebet på Kongressen efter hans valgnederlag, hvilket Trump beskyldes for at have opildnet til.

Som en modreaktion til det nye Twitter, som er ramt af en intern nedsmeltning, taler mange brugere nu om et alternativ.

Og det alternativ er platformen Mastodon, som kom til verden tilbage i 2013. Det var faktisk en tysk softwareudvikler, som startede Mastodon som følge af hans utilfredshed med netop Twitter. Nu er han langt fra alene med det standpunkt.

På få uger har mere end én million brugere tilsluttet sig den nye platform.

Mastodon fungerer ikke som ét stort uoverskueligt univers af brugere ligesom Twitter. Brugere er her i stedet opdelt i servere efter emne og placering. På den måde bliver brugere knyttet sammen ud fra eksempelvis interesser.

Lige nu er Mastodon dog under stort pres på grund af den store Twitter-flugt.