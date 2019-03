Tavs og i håndjern traskede den bredskuldrede Brenton Harris Tarrant ind i en hvid fangedragt.

Så gjorde han diskret tegnet med sin højre hånd, mens han smilte til de 50 journalister i retssalen. Helt uden at de to betjente ved hans side tilsyneladende opdagede noget.

Fredag brød skræk og rædsel ud, da en bevæbnet mand åbnede ild i Masjid al Noor-moskéen i det centrale Christchurch i New Zealand, hvor 300 mennesker var samlet.

Da gerningsmanden forlod stedet, var rædslerne dog langt fra ovre.

Der blev også åbnet ild i en anden moské, Linwood Ave. Natten til lørdag, dansk tid, lød det samlede dødstal på 49 for de to angreb. Mens 41 var indlagt på hospitalet. Tre personer blev anholdt efter skyderierne. Politiet vil ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd.

Den 28-årige Tarrant er sigtet for at stå bag drabene i de to moskeer. Sent fredag aften, dansk tid, mødte han op i retten i Christchurch. Iført håndjern.

Det diskrete tegn i retten, som den 28-årige australske mand gjorde med sin pegefinger og tommeltot, var et 'OK' tegn, skriver mediet The New Zeland Herald.

Det skulle være et tegn, der anvendes af hvide og ekstreme nationalistiske grupper.

Brenton Harrison Tarrant føres ind i retssalen. På billedet ses han udføre det omstridte tegn.

Under den kortvarige høring viste han ingen tegn på anger, skriver flere medier, der var til stede i retten.

Den 28-årige personlige fitnesstræner, der ifølge en tidligere chef forandrede sig markant efter en rejse i udlandet, er nu fængslet frem til 5. april. Foreløbigt fremstillet med én sigtelse om drab, men flere sigtelser vil følge, sagde en dommer ved retten i Christchurch.

Nye oplysninger om angrebene, der af myndighederne betegnes som terror, bliver ved med at dukke op. Familien til den 28-årige mistænkte mand kontaktede selv politiet, efter at have set nyheden om, at 49 mennesker havde mistet livet ved de to skyderier fredag.

Sørgende ved Hagley College i New Zealand. 16. marts 2019.

Familien samarbejder nu med australske myndigheder i opklaringen af sagen. Politiet i Australien er gået ind i sagen for at hjælpe kollegaerne i New Zealand, men også for at skabe sikkerhed for borgerne i den australske delstat, hvor Brenton Harrison Tarrant oprindeligt kommer fra. 11 skudofre er natten til lørdag, dansk tid, i kritisk tilstand, mens syv personer blevet udskrevet fra hospitalet. Yderligere 41 er fortsat indlagt.



