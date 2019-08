Det lyder som en historie, der er blevet skrevet før, men torsdag fandt det mexicanske politi 19 menneskelig.

Det skete i den vestlige stat Michoacán, og alt peger på, at det er et nyt kapitel i den bandekrig, der har gjort 2019 til det blodigste år i mexicansk historie.

Ud af de 19 lig var ni af dem bemærkelsesværdige, da det mexicanske politi fandt dem hængende fra en bro. Det skriver NY Post.

Udover de ni lig på broen så var syv hakket i stumper og stykker, mens de sidste tre var smidt tæt ved broen.

Grunden til, at man mener, det er banderelateret, skyldes, at der er blevet hængt et banner ved siden af broen med initialerne fra den berygtede narkobande Jalisco.

På banneret står der også ‘vær en patriot, dræb en Viagra’, som er navnet på det rivaliserende narkokartel.

To af menneskeligene på broen var blevet hængt op halvnøgne, og den ene af dem var en kvinde.

De mange mord er ikke kun en trussel rettet mod det rivaliserende narkokartel. Det er også rettet mod de magthavende mennesker i Mexico.

»Denne offentlige, teatralske vold, hvor du ikke bare dræber, men du også blærer dig over det, bliver brugt til at intimidere rivaler og til at sende en besked til myndighederne,« siger Alejandro Hope, der er sikkerhedsanalytiker, til NY Post.

Denne historie er blot en af mange i år i Mexico. Og ofte er det kommet alt for tæt på offentligheden, selvom det for det meste er narkorelateret.

De senere år har antallet af drab slået rekorder. Alene i den første halvdel af 2019 har der været 17.608 mord i landet.

Det er en stigning på 5,3 procent i forhold til 2018, der også var et rekordår.