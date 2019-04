B.T. i Sri Lanka: Bombemanden aede en lille pige, inden han gik ind og detonerede en bombe midt under højmessen.

Det fremgår af en overvågningsvideo fra San Sebastian Church, der er gået verden rundt.

Bombeangrebet i Negombo har indtil videre kostet mindst 104 personer livet.

Det er et dødstal så højt, at det næsten er svært at begribe.

Da B.T. besøger byens nyopgravede kirkegård, bliver massakrens omfang straks overskuelig i al sin gru.

Et område på størrelse med en halv fodboldbane er gravet op med gravemaskiner.

Her ligger bombemandens ofre side om side. Hver har fået et lille trækors, som er dekoreret med blomster.

Ligvognene kører i pendulfart mellem St. Sebastian-kirken og den nyindviede gravplads.

Så snart der er lagt jord over kisterne, ankommer nye kister til kirken. Antallet af kister er så stort, at de er nummererede.

Klokken 15:00 tirsdag eftermiddag ankommer yderligere tre kister.

En af dem er kun i halv størrelse. I den ligger otte-årige Saveena Dassanaya.

I kisten ved siden af ligger hendes mor, 40-årige Chandralatha Dassanaya.

I den tredje kiste ligger Mary Selvin, hvis alder er ukendt. Da hun var i live, kendte hun hverken Saveena eller hendes mor.

Men fordi der i disse dage skal afholdes så mange begravelser i Negombo, bliver hun begravet samtidig.

Begravelsesceremonierne bliver afholdt ved St. Sebastian-kirken – samme sted, som angrebet fandt sted.

Bomben var så kraftig, at ruderne blev knust, og dele af taget fløj af.

En kvinde har hovedet foroverbøjet, alt imens kiste efter kiste begraves efter terrorangrebet i Sri Lanka i søndags.

På de billeder, der slap ud, inden militæret afspærrede kirken, fremgår det, at kirken er helt raseret indvendig.

Derfor bliver ceremonien afholdt udendørs under en stor hvid teltdug.

Der er mødt omkring 100 mennesker op for at overvære ceremonien, men B.T. ser ingen af dem græde eller vise tegn på sorg.

Det kan være, fordi de alle er i chok, men en anden forklaring kan være, at de nære familiemedlemmer, hvis opgave det er at græde ved begravelser, alle er sårede eller døde.

J. C. Ranasinghe, der er direktør for District General Hospital, fortæller, at mange af de dræbte og sårede er i familie med hinanden.

»Familierne var samlet til højmessen. Der er flere familier, hvor alle er døde, og hvor der ikke er nogen tilbage til at arrangere begravelsen,« siger han.

Andre meldinger går på, at der er familier, hvor kun ét medlem er tilbage.

Ansigterne på de mange døde pryder hvide plakater, der er hængt op på lyspæle rundt omkring kirken.

Her begraves bombeangrebets ofre ved St. Sebastian-kirken i Negombo.

Foruden de mere end hundrede døde har hospitalet behandlet over 130 sårede fra kirkebomben. 20 personer modtager fortsat behandling, og tre er stadig i livsfare. Godt 50 personer er overflyttet til andre sygehuse i landet.

Det samlede tabstal for Sri Lanka-massakren er opjusteret til 359 dræbte.

Efter en halv times katolsk begravelsesceremoni bliver kisterne kørt til fællesgraven af tre ligvogne.

Et ældre par stirrer ind i massegraven, mens præsten strøer jord på kisterne.

Bag dem holder en frontlæsser klar til at begrave kisterne – og gøre klar til de næste.