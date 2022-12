Lyt til artiklen

Vi lader lige tallet stå et øjeblik. 3.026.000.000.000 kroner.

Det var det samlede tab for en række af verdens største tech-rigmænd i 2022. Altså lige over tre billioner kroner.

Sådan fremgår det af en opgørelse fra The Washington Post, for som mediet skriver i sin gennemgang af tabene:

»Det har været et trist år for techaktier og for de massive formuer hos de topchefer og grundlæggere, som har deres værdier så tæt knyttet til deres selskabers formue.«

Elon Musk. Foto: POOL New Vis mere Elon Musk. Foto: POOL New

Langt det største tab har Tesla- og Twitter-ejer Elon Musk haft, for han har nærmest kunnet ses sine aktiver blive halveret.

Ifølge The Washington Post er der fosset svimlende 923 milliarder kroner ud i løbet af 2022, hvilket også tidligere på månedet betød, at førstepladsen på Forbes liste over verdens rigeste også røg sig en tur.

Det skyldes ikke mindst, at Tesla-aktien faldt med næsten 70 procent i løbet af året.

Elon Musk skulle dog stadig have en formue på 971 milliarder kroner.

Jeff Bezos. Foto: MARK RALSTON Vis mere Jeff Bezos. Foto: MARK RALSTON

Nummer to på listen over de største tab i 2022 er Amazon-stifter Jeff Bezos, der har måttet sluge et tab på 588 milliarder kroner.

Også her skyldes det et stort fald i virksomhedens aktieværdi, på næsten 50 procent. Formuen er nu på 755 milliarder kroner.

På samme måde har Mark Zuckerberg haft et problematisk år hos Facebook, hvor året har budt på flere udfordringer.

Han har mistet 564 milliarder kroner – og er gledet fra en sjetteplads på listen over verdens rigeste til en 25.-plads.

Mark Zuckerberg. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Mark Zuckerberg. Foto: MANDEL NGAN

Formuen er nu på 313 milliarder kroner, stort set alle bundet i det selskab, der nu hedder Meta.

De næste på Washington Posts liste er Google-bagmændene Larry Page og Sergey Brin, der tabet henholdsvis 312 og 303 milliarder kroner.

De har dog stadig formuer på 586 og 561 milliarder kroner.

Den lille eksklusive liste over kæmpetab lukkes af et par gamle kendinge, der grundlagde Microsoft.

Bill Gates har i år mistet 201 milliarder kroner, men har stadig en formue på 762 milliarder kroner, og hans evne til at sprede sine investeringer fremhæves som årsagen til, at minusset ikke blev større.

Steve Ballmer har tabt 141 milliarder kroner, men har stadig en formue på 597 milliarder kroner.