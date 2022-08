Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Desperat forsøgte en britisk mor at lukke døren, så den maskerede skikkelse med pistolen ikke kom ind.

Men selvom hun kæmpede, fik han hånden ind gennem åbningen – og det endte med at koste hendes niårige datter livet.

Den tragiske sag, der udspillede sig i Dovecot-distriktet i Liverpool mandag aften, har rystet landet.

Nu har familien til det niårige offer, Olivia Pratt-Korbel, sat ord på deres sorg.

Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år. Billedet er delt af politiet med familiens godkendelse. Foto: Merseyside Police Vis mere Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år. Billedet er delt af politiet med familiens godkendelse. Foto: Merseyside Police

Det gør de i en udtalelse, som politiet har videreformidlet for dem:

»Liv (som er Olivias kaldenavn, red.) var en unik, snakkesalig, nysgerrig lille pige, der brød alle rammer, da hun blev født. Hun elskede livet og alt, det havde at byde på,« lyder det.

Videre fortæller familien, at Olivia var 'forgudet af alle, der kendte hende':

»Selvom hendes liv var kort, var hendes personlighed det bestemt ikke, og hun levede livet så godt, hun kunne, og hun blæste folk væk med sin vid og venlighed,« skriver familien i udtalelsen, som fortsætter:

»Vi er som familie knuste og har mistet en stor del af vores liv.«

Ud fra overvågningsvideoer og forklaringer kunne politiet tidligere på ugen sammenstykke forløbet, der førte til den forfærdelige hændelse.

Kort før klokken 22 mandag aften var en 35-årig mand kommet gående ned ad Kingsheath Avenue, da en person iført en sort elefanthue, mørke bukser og sorte handsker nærmede sig.

I sin hånd havde vedkommende en pistol – og han skød mod manden, som derefter flygtede ned ad gaden.

Inde i et af husene på vejen undrede 46-årige Cheryl Korbel, der var hjemme med sine tre børn, sig over lydene udenfor. Hun åbnede derfor døren og kiggede ud.

Den 35-årig mand så tilsyneladende døråbningen, løb mod den – og tvang sig ind. Selvom Cheryl Korbel forsøgte at holde ham ude.

Den maskerede skikkelse fulgte efter og forsøgte også at komme ind.

»Denne person forsøgte også at tvinge sig adgang til boligen og formåede, ser det ud til, at få sin hånd gennem den åbne dør, mens Cheryl fortsatte med at forsøge at lukke den,« forklarede politiinspektør Mark Kameen på et efterfølgende pressemøde.

Den maskede skikkelse affyrede derefter ifølge politiets efterforskning et skud.

Kuglen ramte først Cheryl i håndleddet – før den fortsatte sin bane.

En bane, der førte mod et af Cheryls børn, der stod bag hende. Datteren Olivia Pratt-Korbel.

Hendes liv stod ikke til at redde. Hun blev blot ni år.

Familien til Olivia beder nu om hjælp til at opklare sagen:

»Hvis nogen ved noget, er det nu, man skal sige det. Det handler ikke om at være 'en stikker', det handler om at finde ud af, hvem der tog vores baby fra os,« lyder det.

Hverken Olivia eller hendes mor har nogen forbindelser til den 35-årige mand eller gerningsmanden.

Det formodes, at motivet bag angrebet på manden skal findes i et lokalt opgør i det kriminelle miljø i byen.

To mænd er indtil videre blevet anholdt i sagen, men efterforskningen pågår endnu.