Omkring 60 biler har mandag aften været udsat for hærværk eller er blevet sat i brand i Göteborg.

Göteborg. Over et halvt hundrede biler er mandag aften sat i brand eller har været udsat for hærværk i Göteborg og andre byer i det sydvestlige Sverige, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Øjenvidner har set maskerede unge løbe fra stederne.

- Jeg så tre-fire sortklædte drenge. En af dem kastede en molotovcocktail mod en bil. Så lød der er et højt brag, siger en person til avisen GT.

De første anmeldelser om antændte biler kom ved 21-tiden. Redningstjenesten i Göteborg oplyser, at den ved 22-tiden havde modtaget omkring 20 alarmopkald om brændende eller ødelagte biler.

- Det er omkring 60 biler, som er antændt eller vandaliseret, og vi har fundet flere sten og kanonslag, siger politiinspektør Claes Dahlström.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne personer, oplyser en talsmand for politiet. Ingen mistænkte er anholdt i forbindelse med sagerne.

