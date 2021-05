Resterne af noget blåt stof vækker lige nu stor opstandelse i England.

Tekstilet er fundet under en café i byen Gloucester i det sydvestlige England sammen med noget, der måske er knoglerester.

Fundet giver håb om, at en mere end 50 år gammel mordgåde endelige er tæt på opklaring.

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem The Sun, Sky News og BBC.

Police find ‘possible evidence’ body of girl linked to Fred West is buried in Gloucester cafe https://t.co/vbLqf47m2X — The Guardian (@guardian) May 17, 2021

Mary Bastholm var kun 15 år gammel, da hun tilbage i 1968 pludselig forsvandt sporløst.

Ingen har tilsyneladende set hende, siden hun en aften forlod sin arbejdsplads i caféen Clean Plate Café for at tage bussen hjem.

Hun var iført en blå jakke i stof, der minder om det, der nu er dukket op i udgravningerne under caféen.

Politiet har længe arbejdet ud fra den teori, at den unge Mary blev et af den berygtede Fred Wests mange ofre.

Forensic archaeologists have confirmed there are "structural anomalies" in the cellar of a café they are searching for evidence linked to serial killer Fred West and a historical missing person case https://t.co/YNObWOufJR — Sky News (@SkyNews) May 17, 2021

Det var imidlertid et tip fra et filmhold, der var i gang med en dokumentar på caféen, som endlige førte til et gennembrud i sagen og straks fik politiet til at iværksætte en større udgravning på stedet.

Fred West blev i begyndelsen af 1990erne afsløret som en af landets værste seriemordere og har i hvert fald 12 kvindeliv på samvittigheden.

Flere af mordene begik han sammen med sin kone, Rosemary West. På den måde fik parret afløb for deres sygelige seksuelle tilbøjeligheder, som inkluderede både voldtægt, tortur og afskæring af lemmer på de sagesløse unge kvinder.

Mindst otte af de maltrakterede lig blev begravet under parrets hjem i Cromwell Street. I folkemunde snart kendt under navnet 'House of Horrors.'

Forensic archaeologists have confirmed there are "structural anomalies" in the cellar of a café where they are searching for evidence linked to serial killer Fred West and the 1968 disappearance of Mary Bastholm.



Get the latest on this story: https://t.co/yO0RC5Q0Vq pic.twitter.com/NnsfGPYd14 — Sky News (@SkyNews) May 17, 2021

Ikke langt fra huset ligger caféen, hvor Mary Bastholm arbejdede, og hvor Fred West var en hyppig gæst.

Over for de britiske medier bekræfter politiet, at man mener, der er tale om spor efter den forsvundne teenager.

Mary Bastholms familie siger i en erklæring, at de håber, at de endelig kan få vished i sagen og få hendes jordiske rester stedt til hvile.

De benytter også lejligheden til at sende en tak til politiet og alle, der har støtte dem i årenes løb.

West tog sit eget liv i fængselscellen i 1995, mens han ventede på, at hans sag kom for retten. Hans hustru afsoner stadig sin livstidsstraf for de 10 drab, hun havde deltaget i.