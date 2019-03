Danske Martin Boisen arbejder i den hollandske by Utrecht, hvor der mandag formiddag er blevet skudt.

Blot en kilometer væk fra det sted, hvor der mandag formiddag er blevet affyret skud i en sporvogn i byen Utrecht, følger danske Martin Boisen situationen.

- Jeg havde godt lagt mærke til, at der var en del sirener udenfor, men jeg fik først beskeden om, at der havde været skyderi, da en af mine venner fra New Zealand skrev og spurgte, om jeg var OK. Det var surrealistisk, siger Martin Boisen, der bor og arbejder i den hollandske by.

Skyderiet skete på 24. Oktoberpladsen omkring kl. 10.45. Pladsen ligger blot en kilometer fra, hvor Martin Boisen nu opholder sig på en café i samme bygning, som han har kontor.

- Kort efter skyderiet begyndte folk at strømme ind på caféen, fordi bygninger, skoler og moskéer blev lukket. Så folk kunne ikke komme ind mange steder, siger Martin Boisen, der nu oplever situationen på caféen som rolig.

Han venter dog lidt, inden han bevæger sig til sit hjem, der ligger ikke så langt fra caféen.

- Jeg skal ikke ud lige nu. Jeg venter i hvert fald til pressekonferencen her om cirka en halv time, siger Martin Boisen, der hurtigt fik fat i sin kone, da meldingen om skyderiet blev klart.

- Min kone går hjemme med vores to tvillinger, og så skrev hun til mig og spurgte, om ikke hun skulle komme forbi mit arbejde, så vi sammen kunne spise frokost. Det var kort efter skyderiet, så det skulle hun i hvert fald ikke. Der fik jeg travlt med at få fat i hende.

Ellers har Martin Boisen taget situationen roligt, fortæller han.

- Jeg er som sådan ikke bange, og det er heller ikke mit indtryk, at dem omkring mig er. Folk tager det ret roligt.

Hollandsk politi har 14.30 efterlyst en mand med tyrkisk baggrund, men de kan ikke afvise, at flere gerningsmænd har været involveret i skyderiet.

/ritzau/