Mens han sad med en drink i hånden, begyndte alt omkring ham at ryste - og med ét blev alt forandret.

Sammen med fire kammerater var norske Martin Bakkejord Skolbekken sidste år i juli rejst af sted på ferie til den græske ø Kos.

Men mens de en aften sad på en restaurant med hver deres drink i hånden, kunne de pludselig mærke, hvordan det hele begyndte at ryste rundt om dem. Det fortæller den 23-årige nordmand i et interview i Ude og Hjemme.

ARKIVFOTO. Foto: STR ARKIVFOTO. Foto: STR

En af kammeraterne råbte med det samme: 'Jordskælv', mens Martin kunne se, hvordan en bygning, der var lige ved siden af dem, begyndte at styrte sammen og vælte over mod dem.

Øjeblikket efter lå han fastklemt under et bjerg af murbrokker. Og han kunne ikke mærke sine ben.

»Jeg lå fuldstændig fastklemt og kunne overhovedet ikke bevæge mig. Jeg så, at murbrokkerne lå ud over mine ben og også spredt ud til alle sider omkring mig. Jeg prøvede alligevel at rejse mig, men der var ikke noget, der fungerede. Jeg blev fyldt af panik og rædsel. Jeg var sikker på, at jeg var færdig. At jeg skulle dø,« fortæller han til Ude og Hjemme.

Da han senere blev indlagt på hospitalet, fortalte lægerne den unge mand, at hans ben ikke stod til at redde. De skulle amputeres fra knæene og ned.

Nogle uger senere skrev Martin en offentlig besked på sin Facebook-profil, hvor han takkede for den hjælp og støtte, han havde modtaget. Men han fortalte også, at det var hårdt at skulle vænne sig til en ny hverdag. Særligt fordi, han nu ikke længere kunne spille fodbold, som han elskede at gøre før.

ARKIVFOTO. Sådan så der ud på Kos efter jordskælvet havde ramt sidste år. Foto: COSTAS BALTAS ARKIVFOTO. Sådan så der ud på Kos efter jordskælvet havde ramt sidste år. Foto: COSTAS BALTAS

'En saga er slut for mig efter ulykken, som skete på Kos. Jeg skulle amputeres op til knæene på begge ben, så min tid som aktiv fodboldspiller er ovre. Det er forbandet, intet mindre', skrev han blandt andet og fortsatte:

'Visse dage kommer til at være gode, og nogle dage kommer til at være dårlige, men med al den støtte, jeg har, så ved jeg, at jeg altid har nogen, jeg kan tale med. Fremtiden er uvis lige nu. Det første, som kommer til at ske, er, at jeg skal bruge al den støtte, jeg har fået, som motivation til at bygge mig op til at blive en endnu bedre person, end jeg var før'.

Siden har Martin gået til genoptræning, og selvom han til Ude og Hjemme forklarer, at han har 'været meget bitter' efter ulykken, så er han glad for, at han var heldig og overlevede - i modsætning til de to, der mistede livet under det kraftige jordskælv.

Jordskælvet på Kos ramte den 21. juli sidste år 16,2 kilometer øst for Kos og 10,3 kilometer syd for turistbyen Bodrum i Tyrkiet med en styrke på 6,7.

To personer, en 39-årig tyrker og en 22-årig svensker, mistede livet. I alt blev 120 såret på Kos, mens 358 kom til skade i Bodrum.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI Foto: LOUISA GOULIAMAKI

Foto: LOUISA GOULIAMAKI Foto: LOUISA GOULIAMAKI