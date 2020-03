»At jeg ikke ved, hvornår jeg kommer hjem igen, gør virkelig ondt i maven.«

Klokken 20.00 går den store alarm i gang på Filippinerne. Alarmen har lydt hver aften i to uger og betyder, at man ikke må være udendørs, medmindre man har den rette dokumentation.

Sådan en dokumentation har 39-årige Martin Ricks ikke.

Det betyder, at han aldrig når det fly, der skal fragte ham hjem til Danmark og til sin 13-årige søn.

Martin der facetimer sin søn. (privatbilleder)

I øjeblikket er videoopkald den eneste måde, Martin og hans søn kan snakke sammen på.

»Jeg kan godt se på ham, at han savner mig. Han spørger, hvornår jeg kommer hjem,« fortæller Martin Ricks.

Det ser dog ikke ud til, at Martin Ricks kommer hjem lige foreløbig, da Filippinerne har lukket landets grænser, for at bekæmpe den frygtede coronavirus.

Der var ellers håb forude.

Tirsdag eftermiddag oplyste udenrigsminister Jeppe Kofoed på et pressemøde, at et særfly ville flyve strandede danskere hjem fra Filippinerne denne weekend.

Der er bare et problem. Flyet er sat til at flyve fra byen Manila kl 7.55 lokal tid lørdag, og Martin Ricks befinder sig i byen Malilpot, som ligger 13 til 16 timer væk.

Med udgangsforbuddet kl. 20.00 hver aften er det fysisk umuligt for Martin Ricks at nå flyet i tide.

»Jeg ville rigtigt gerne af sted, hvis det var muligt, men jeg risikerer at blive arresteret, hvis jeg går ud uden den rette dokumentation,« fortæller Martin Ricks.

Selv hvis Martin Ricks tager afsted en dag før flyets afgang, hjælper det ham ikke, da hotellerne i Manila er lukkede for at mindske corona smitten.

Martin Ricks i Filipinerne. (privatbilleder)

Martin Ricks besøger sin forlovede på Filippinerne og skulle kun have været der i 3 uger. Nu har han siddet der en måned, og han ved ikke, hvornår han igen vil få mulighed for at komme med et fly hjem til Danmark.

»Den danske ambassade har bedt mig om at holde mig i ro, indtil det er mere sikkert for mig at tage af sted,« fortæller Martin Ricks.

Efter særflyet letter fra Manila, vil det samle passagerer op i byen Cenu, hvorefter det sætter kurs mod Danmark.

I Filippinerne er der registreret 196 fastboende danskere. 1148 rejsende samt 333 i krisedatabasen. Det oplyser Udenrigsministeriet.