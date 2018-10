I årevis vidste norske Martin Alexander Ellingsen Rystad ikke, hvorfor hans hud nogle gange slog ud, blev rød, kløende og hævet, og hvorfor han fik svært ved at trække vejret.

Først efter flere anfald og ture til hospitalet stod det klart, at den unge mand på 21 år fra landet mod nord ikke kan tåle kulde.

»Jeg blev naturligvis meget overrasket (over diagnosen, red.) med tanke på, at det også er meget ukendt for de læger og specialister, jeg har været hos. Men på en måde blev jeg også lidt lettet, for nu er det nemmere at tage forhåndsregler, og jeg ved, hvad der kan udløse en reaktion,« fortæller Martin Alexander Ellingsen Rystad til B.T.

Det var norsk TV 2, der først omtalte Martins historie med den sjældne intolerance over for kulde søndag.

Nordmanden var helt almindelig aktiv dreng, indtil han en dag i 9. klasse, efter han havde løbet udenfor i forbindelse med noget hockey-træning, blev rød i huden og følte det som om, det kløede i hele hans krop.

Til at begynde med slog han det hen, men med tiden og årerne blev det værre.

Efter han var begyndt på en videregående uddannelse udviklede det sig til, at han fik store hævelser, og han fik svært ved at trække vejret.

»Det er lidt som én, der har nøddeallergi og skal spise en pose peanuts. Det er et allergisk chok. Jeg hæver op, klør og kan se ud som en sveske,« fortæller Martin til norsk TV 2.

Martin Alexander Ellingsen Rystad. Foto: Privatfoto Vis mere Martin Alexander Ellingsen Rystad. Foto: Privatfoto

»Det begynder som regel først at klø over alt på kroppen, og derefter kommer hævelserne. Hævelserne bevæger sig ofte til halsen, så jeg får store problemer med at trække vejret,« tilføjer han til B.T.

En vinterdag i 2015 kulminerede det, da han skulle tage bussen hen til den brandstation, hvor han havde fået en læreplads som skorstensfejer.

Hans hud begyndte at klø, og han blev rød og hævet. Han valgte i stedet at løbe hjem, og knapt nok var han kommet ind af døren, før han besvimede. Heldigvis var hans mor hjemme, og da hun ikke kunne mærke hans puls, ringede hun straks til en ambulance.

»Efter det har jeg altid en EpiPen med, når jeg er ude,« fortæller Martin, som håber, at han ved at stå frem med sin historie kan gøre andre opmærksomme på, at der findes en sådan sygdom.

Fakta Hvad er kulde-urticaria? Kulde-urticaria er ikke en egentlig allergi, men mere en intolerance over for kulde. Det er ifølge afdelingslæge Peter Jensen fra Hud- og allergiafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital en 'sjælden tilstand', hvor huden reagerer med nældefeber, hvis den udsættes for temperaturer under en vis grænse. »Det er forskelligt, hvilken temperaturgrænse patienterne har, men hvis grænsen nu for eksempel er 25 grader, så får man nældefeber på huden under den temperatur. Og det er særdeles ubehageligt, det klør og svider i huden,« forklarer han og fortsætter: »Hvis sådan en person hopper i kold sø, kan der udløses en generel nældefebertilstand, hvor kroppen frisætter så meget histamin, at man kan besvime og holde op med at trække vejret.« Du kan læse mere om det på sundhed.dk.

Siden fulgte flere ture til hospitalet efter flere anfald, og først et år senere stod det klart, hvad årsagen var. I 2016 fik Martin diagnosen kulde-urticaria, hvor kulden kan give nældefeber, få luftrørene til at trække sig sammen og give vejrtrækningsproblemer.

At Martin nu ved, hvad anfaldene og de allergiske reaktioner skyldes, har gjort, at han har måtte ændre og lægge sit liv om.

»Jeg måtte stoppe min læretid som skorstensfejer, og jeg kan heller ikke bo i Norge efter sommerperioden og helt frem til sent på foråret igen,« siger Martin til B.T og fortsætter:

»Jeg kan heller ikke gøre som andre og tage på tur til fjeldet eller stå på ski og så videre.«

Han kan klæde sig godt på og tage medicin, før han bevæger sig udenfor, men det er ikke det samme.

»Det er vældig ubehageligt for huden og kan gå meget skidt,« forklarer han.

Derfor er hans plan til oktober at flytte til Gran Canaria for at studere og arbejde, da klimaet passer ham meget bedre der.

»Så rejser jeg hjem til Norge, når vejret tillader,« slutter Martin Alexander Ellingsen Rystad.