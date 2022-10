Lyt til artiklen

Der er masser af cannabisplanter klar til at blive høstet på markerne i det nordlige Marokko. Men landmændene klager over, at regeringens plan om at gøre afgrøden lovlig endnu mangler at blive gjort profitabel.

De har smuglet hash, som afgrøden også kaldes, til Europa i årtier. De officielle marokkanske myndigheder har ofte vendt det blinde øje til foretagendet. Det skriver AFP.

Håbet er, at en ny lov fra sidste år vil skabe profit fra den lovlige dyrkning af cannabis. Det skal blandt andet bruges til at behandle sklerose og epilepsi.

Marokko er verdensmestre i at producere cannabis ifølge FN. Men det gør ikke landet til en storeksportør af det lovlige stof.

En kvinde går i den store cannabismark i Azila. Foto: FADEL SENNA Vis mere En kvinde går i den store cannabismark i Azila. Foto: FADEL SENNA

Myndighederne slår stadigvæk hårdt ned på dem, som dyrker det. Det tager stadig for lang tid at få tilladelse til den lovlige produktion. Og operatører fra EU gør det svært for Marokkos landmænd at konkurrere.

Under loven, som blev vedtaget i marts sidste år, kan landmændene danne kooperativer, som kan dyrke begrænsede mængder cannabis, der skal sælges gennem firmaer med licens.

Men de marokkanske landmænds indkomst fra cannabis er faldet fra 3.500 milliarder kroner om året i årene lige efter 2000 til mindre end 2.400 milliarder i 2020, viser en opgørelse fra det marokkanske indenrigsministerium.

Nourredine er cannabisdyrker. Han siger, at også han holder fast i håbet om, at legalisering af narkotikummet kan hjælpe bønderne.

Turister går i en cannabismark i Azila. Foto: FADEL SENNA Vis mere Turister går i en cannabismark i Azila. Foto: FADEL SENNA

Han tilføjer dog, at »intet er forandret indtil videre. Vi har altid været set på som bøller og kriminelle, men i virkeligheden er vi bare bønder«.