De fire mistænkte for drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko gik efter turister.

Det siger marokkansk politi på en pressekonference søndag, der er sendt på den marokkanske statskanal 2M. Det skriver det norske medie VG.

– Ofrene blev tilfældigt valgt. Ifølge efterforskerne var de ikke ude efter at dræbe den norske og den danske turist specifikt, men de var der for at dræbe turister, siger Boubker Sabik, der er talsperson for politiet, ifølge VG.

