Angrebet på Kongressen i Washingston, som fandt sted 6. januar 2021, er formentlig en begivenhed, mange stadigvæk mindes.

Men på trods af det har den kontroversielle politiker Majorie Taylor Greene alligevel fået nok.

Nok af at det amerikanske folk bliver ved med at bringe angrebet op. For spørger man hende, er det nu på tide, at folk kommer videre og lægger angrebet på hylden. Det skriver CNN.

»Det amerikanske folk er trætte af denne overdramatisering af et optøj, der skete her på Capitol en gang. De er trætte og trætte af 6. januar – det er slut, okay?,« sagde Georgia-republikaneren, Majorie Taylor Greene, i et interview for nylig.

Den kontroversielle politiker er dog langt fra den eneste, der har forsøgt, at få folket til at glemme, hvad der skete den skæbnesvangre dag.

I maj sidste år udtalte republikaneren Andrew Clyde nemlig, at videoer og billeder fra stedet blot kunne ligne et normalt turistbesøg.

»At se tv-optagelserne af dem, der gik ind i Capitol og gik gennem Statuary Hall, viste folk på en ordnet måde opholde sig mellem stolper og reb og tage videoer og billeder. Du ved, hvis du ikke vidste det, skulle man faktisk tro, at 6. januar var et normalt turistbesøg,« sagde han.

Og for at det ikke skulle være nok, udtalte Wisconsin-senator Ron Johnson da også, at »det ikke virkede som et væbnet oprør.«

Stormen mod Kongressen fandt sted ved middagstid 6. januar, og her døde fem personer og flere blev sårede.