Draghi tages i ed lørdag og sammensætter en ny italiensk regering bestående af teknokrater og politikere.

Den tidligere chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) Mario Draghi bliver ny premierminister i Italien.

Han har sikret sig tilstrækkelig med støtte til at danne en ny regering og har accepteret opgaven med at stå i spidsen for landets næste regering.

Det meddeler en talsperson for den italienske præsident fredag aften ifølge nyhedsbureauet dpa.

Italiens præsident, Sergio Mattarella, gav i sidste uge officielt Mario Draghi mandat til at danne ny regering i Italien.

Mattarella henvendte sig til den 73-årige tidligere centralbankchef, efter at Italiens koalitionsregering brød sammen i slutningen af januar.

Siden har næsten alle partier givet deres støtte til, at Draghi kan lede en samlingsregering.

Fredag aften godtog Draghi formelt mandatet ved et møde med præsidenten.

Han bliver efter planen taget i ed lørdag klokken 12.00, meddeler præsidentens kontor.

Den nye premierminister har sammensat en regering, der er en blanding af ministre og teknokrater.

Luigi Di Maio fra Femstjernebevægelsen fortsætter som udenrigsminister.

Men andre nøgleposter går til teknokrater. Det gælder blandt andet posten som økonomiminister, som bliver besat af generaldirektøren i Italiens centralbank, Daniele Franco. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringsmedlemmerne skal formelt udnævnes af præsidenten, inden de også kan tages i ed lørdag.

Giuseppe Contes koalitionsregering kollapsede i slutningen af januar. Det skete, da tidligere premierminister Matteo Renzi trak sit lille Italia Viva-parti ud af regeringen som følge af håndteringen af coronapandemien.

/ritzau/