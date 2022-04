Det begynder at se rigtig sort ud for de belejrede ukrainske styrker i Mariupol.

For de er ved at løbe tør for ammunition, mad og medicin, ligesom de forventer at blive dræbt eller taget til fange af russiske styrker meget snart.

Sådan lyder det i et Facebook-opslag, som ukrainske styrker i Mariupol har udsendt mandag.

Opslaget kan ligne det, der kan minde om en sidste hilsen til omverdenen, før de må se sig slået af den russiske overmagt.

De ukrainske styrker i Mariupol begynder at være hårdt presset af det Russiske tropper. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

'I dag bliver sikkert det endelige slag. For vores ammunition er meget tæt på at være opbrugt,' skriver militærstyrken i byen, marinens 36. brigade.

'For nogle bliver det døden. For andre fangenskab,' skriver de videre og påpeger, at de er blevet omringet af russiske styrker, og at halvdelen af deres mænd er såret.

'Bjerget af sårede udgør næsten halvdelen af ​​brigaden. De, hvis lemmer ikke bliver revet af, vender tilbage til kampen.'

Samtidig beder de det ukrainske folk om tilgivelse for, at det ikke er lykkedes dem at forsvare Mariupol.

Mariupols teaterbygning var et af de mest omtalte angreb i byen. Foto: STAFF

'Kære ukrainske folk. Jeg beder jer huske marinesoldaterne med venlighed. Uanset hvordan det kommer til at gå fremover, så tal ikke dårligt om dem. De gjorde alt, hvad der var både muligt og umuligt,' lyder det videre.

Men der kommer også en skarp anklage til den ukrainske hærledelse for at have givet op på dem.

'Ingen ønsker at kommunikere med os længere. Vi er blevet afskrevet,' lyder det.

Men den øverstbefalende for de ukrainske væbnede styrker Valeriy Zaluzhny skrev på Facebook:

'Forbindelsen til de enheder af forsvarsstyrkerne, der heroisk holder byen sammen, er stabil og vedligeholdt.'

Den ukrainske hær gør alt for at 'vinde og redde liv i alle retninger,' tilføjede han.

Den ukrainske regering erkendte søndag, at man ikke længere er i stand til at hjælpe de omringede soldater i Mariupol.

I et interview sagde Oleksiy Arestovych, der er rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyj, at de ukrainske styrker er for svage og for langt væk fra Mariupol til at forsøge at bryde blokaden.