»Jeg har været i denne gesjæft i 50 år. Dette her er ikke min første rodeo.«

Men disse ord forsøgte den 68-årige John Tobe Larson, en berygtet marihuana-smugler fra Oregon i USA, at hyre en mand til et mord.

Han ville skille sig af med en forretningsforbindelse, som angiveligt skyldte ham en masse penge for at smugle marihuana.

Pengene for mordet, 20.000 dollar, skulle manden have for at gøre forretningsforbindelsen tavs. Efter gerningen skulle hans krop dumpes i havet, så den aldrig blev fundet.

John Tobe Larson ville hyre en mand til at myrde en forretningsforbindelse. Foto: Jackson County Jail Vis mere John Tobe Larson ville hyre en mand til at myrde en forretningsforbindelse. Foto: Jackson County Jail

De første 10.000 dollar blev overdraget til den potentielle morder, og han fik lovning på, at resten ville komme.

Men kun hvis han kunne producere billeder, der viste den myrdede blive smidt i havet. Det skriver avisen New York Post.

Ifølge Larson ville liget blive ædt af 'lus og krabber' ude på havet, og hans tænder ville ende på bunden af havet, lød forklaringen til manden, der skulle have opgaven.

Der var dog en enkelt hage ved hele operationen. Manden, der blev kontaktet, bar en skjult optager på sig.

Der er bygget mange drivhuse til marihuanaplanter i Santa Barbara i Californien. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Der er bygget mange drivhuse til marihuanaplanter i Santa Barbara i Californien. Foto: DAVID MCNEW

John Tobe Larson kom for retten mandag, og han blev fængslet uden mulighed for kaution.

Larson havde i virkeligheden været under observation siden maj for at smugle store mængder marihuana ud af Oregon.

Han fløj det til andre dele af USA i sit private fly, og så smuglede han kontanter tilbage til Oregon.

Marihuana er legalt i Oregon, men det er ulovligt ifølge den føderale lovgivning. Det er således ikke tilladt at transportere det fra stat til stat.

Denne note viser, at en marihuana-facilitet skal laves på dette sted i Santa Barbara. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Denne note viser, at en marihuana-facilitet skal laves på dette sted i Santa Barbara. Foto: DAVID MCNEW

Larson blev anholdt i Josephine County. Det ligger i det sydlige Oregon og bliver sammen med det nordlige Californien kaldt 'Smaragd-trekanten' på grund af det ideelle klima til at dyrke cannabis.

Efter det blev legalt at dyrke i Oregon, har mange startet helt legale forretninger, men de illegale er der stadigvæk, og de opererer illegalt.

De amerikanske politimyndigheder i Oregon har ignoreret de lovlige forretninger, men de er gået efter de ulovlige, der smugler marihuana fra Oregon til andre stater.