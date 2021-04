Fra og med juli er det lovligt at dyrke hash i den amerikanske stat Virginia. Det er den første stat i den sydøstlige del af USA, som har godkendt brugen af rusmidlet. Det er for øjeblikket legalt at bruge i 16 stater i USA

Onsdag 7. april har lovgiverne i Virginia godkendt guvernørens ændringer til den lov, der tillader voksne at have og dyrke små mængder af marihuana. Det skriver New York Post.

Den demokratiske guvernør Ralph Northam havde lavet flere ændringer i den lov, som oprindelig var stillet i februar. Han fik således loven til at træde i kraft tre år tidligere, end det oprindeligt var tilfældet.

Demokraterne siger, at det var på tide, at loven blev vedtaget. Det er et nødvendigt skridt for at stoppe, hvad nogen kalder den forkerte måde at straffe folk med en mørkere hudfarve, som det sker under de nuværende marihuanalove.

Det bliver tilladt at have 28,3 gram marihuana pr. voksen over 21 år i Virginia, USA, 1. juli. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Det bliver tilladt at have 28,3 gram marihuana pr. voksen over 21 år i Virginia, USA, 1. juli. Foto: SHANNON STAPLETON

Northams ændringer blev vedtaget i Repræsentanternes Hus med stemmerne 53 for og 44 imod. To undlod at stemme. I senatet stod det helt lige, indtil en demokratisk senator stemte for, og lovforslaget blev også her vedtaget.

I den endelige version bliver det tilladt for personer over 21 år at besidde 28,3 gram marihuana. Det bliver også tilladt at dyrke op til fire planter pr. husholdning. Det bliver dog ikke tilladt at ryge pot på offentlige steder.

»Der bliver ikke tale om nogen gallafest i pavillonen på parkeringspladsen, for det er at ryge offentligt. Ligesom du ikke må drikke offentligt, må du ikke ryge marihuana offentligt,« siger den demokratiske guvernør Scott Surovell.

Det vil dog vare nogle år endnu, før det bliver legalt at sælge marihuana i Virginia. De skal først have lavet et nyt organ til at holde øje med markedet for marihuana. Salget begynder først 1. januar 2024.

Marihuanaplante i Mexico. Foto: Carlos Ramirez Vis mere Marihuanaplante i Mexico. Foto: Carlos Ramirez

Republikanerne var imod den reviderede lov.

»Det er, fordi nogle aktivister ønsker marihuana gjort lovligt med det samme. Lige meget hvad konsekvensen bliver,« sagde demokraten Chris Head.