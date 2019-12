Den unge norske kvinde Marie Sæther Østbø blev sidste gang set i live på stranden Myoli Beach i Sydafrika for halvandet år siden.

Det lokale politi mener, at hun blev taget af havet. Men det er norsk politi ikke helt så sikker på.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Den unge norske kvinde på 21 år var på rejse i Sydafrika, da hun sidst blev set i live på stranden Myoli Beach i byen Sedgefield den 18. april sidste år.

Kort efter blev stranden ramt af et heftigt uvejr - og siden har Marie Sæther Østbø været forsvundet.

Det lokale politi, brandvæsen og frivillige iværksatte en omfattende eftersøgning for at finde hende, men allerede en uge senere blev eftersøgningen trappet ned, skriver Dagbladet.

Nu vil norsk politi rejse ned til området, hvor hun sidst blev set. Det fortæller politiinspektør Sigve Espeland fra Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

»Vi har en del spørgsmål knyttet til forsvindingen, som vi endnu ikke har fået svar på. Det er grunden til, at Sørvest politidistrikt og Kripos (det norske kriminalpoliti, red.) ønsker at sende repræsentanter til Sydafrika. Vi kan rejse allerede i januar,« forklarer han.

Politiinspektøren fortæller videre, at man har bedt om mere information knyttet til Marie Sæther Østbøs forsvinden, og at man har sendt en formel forespørgsel til politiet i Sydafrika.

»Vi har ingen politimyndighed dernede. Det, vi kan gøre, er at stille spørgsmål. Som det er nu, har vi ikke nok information til at konkludere hverken det ene eller det andet i denne sag,« forklarer Sigve Espeland.

Marie Sæther Østbøs far - Atle Østbø - har også tidligere udtalt sig kritisk om efterforskningen af sagen. Til NRK fortalte han i sommer, at han ikke er i tvivl om, at hans datter blev udsat for en forbrydelse.

»Det er sket noget kriminelt, i og med at hun ikke kom tilbage på hotellet. Marie ville aldrig været stukket af,« sagde han.