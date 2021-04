På intet tidspunkt under coronakrisen har det været så slemt.

Dag efter dag sættes der nye triste rekorder. Danske Marie var indtil for få dage siden fanget midt i det, hun selv beskriver som et 'mareridt'. Nu har hun taget konsekvensen.

Rent praktisk betyder det, at Marie Ahlmann-Ohlsen nu befinder sig i Dubai.

Til daglig bor hun i Iniden, som har verdens næststørste befolkning.

Her har hun en virksomhed, som hun gennem 12 år har drevet ved at pendle rundt mellem de tre storbyer Pune, Mumbai og New Delhi.

Da antallet af nye coronatilfælde begyndte at stige dramatisk for få uger siden, kunne hun bare se til, mens indere i tusindvis blev syge, blev indlagt på hospitalet og døde.

Og så tog hun konsekvensen.

»Det er meget voldsomt i Indien lige nu. Det er et mareridt i for eksempel New Delhi og Maharashtra, hvor Mumbai er hovedbyen,« siger Marie Ahlmann-Ohlsen til B.T.

Danske Marie Ahlmann-Ohlsen er flygtet fra coronasituationen i Indien, hvor hun har boet i 12 år. Vis mere Danske Marie Ahlmann-Ohlsen er flygtet fra coronasituationen i Indien, hvor hun har boet i 12 år.

»Nu er jeg taget til Dubai. Det gjorde jeg, da det begyndte at se rigtig slemt ud i Indien. Her kan jeg i det mindste få en hospitalsseng, hvis jeg bliver syg. Jeg var i Indien under første lockdown sidste år. Men når man ikke kan komme på hospitalet, så er det meget ubehageligt,« siger hun.

I gigantmetropolerne Mumbai og New Delhi – begge med mere end 10 millioner indbyggere – er tusindvis af personer blevet smittet dagligt de seneste uger.

For få dage siden fik Indien den triste rekord med flest smittede på et døgn noget sted under coronakrisen. Siden har de daglige smittetal ligget over 300.000. Og eksperter mener, de tal kan være mange gange højere, så millioner hver dag smittes med coronavirus i landet.

I byer som New Delhi og Mumbai har hospitalerne været så overbelagt, at alvorlig syge har ligget på gulvet i lobbyer, mens andre meget syge er blevet afvist i døren.

Når folk, man kender, begynder at dø, så er det meget voldsomt og ubehageligt Marie Ahlmann-Ohlsen

Kapaciteten er for længst nået. Og sprængt.

Og selv Indiens rige må kæmpe for behandling, som de normalt ellers kan købe sig til.

»Det er ikke bare de fattige, som bliver ramt denne gang. Alle bliver ramt. Også de rige,« siger Marie Ahlmann-Ohlsen.

»Selv i Malabar Hills i Mumbai, der er det allerdyreste sted at bo, kender jeg personer, som er syge med covid-19,« siger Marie Ahlmann-Ohlsen om stedet, der bedst kan beskrives som en slags Indiens Beverly Hills.

Corona og Indien Indien er verdens næstmest folkerige land med 1,3 mia. mennesker

314.835 personer blev konstateret smittet mellem onsdag 21. april og torsdag 22. april. Det var verdensrekord for et døgn under coronapandemien

Siden er det tal overgået flere gange. Senest i døgnet søndag 25. til mandag 26. april, hvor 352.991 personer blev konstateret smittet

17.313.163 indere er pr. torsdag 26. april konstateret smittet med coronavirus

195.123 personer har mistet livet med coronavirus i Indien

Selvom hun ikke er i Indien lige nu, følger hun situationen intenst.

Og natten til mandag kom Indiens nuværende coronamareridt lidt for tæt på.

»En af mine bekendte, som er well-off, har kørt rundt hele natten for at finde en hospitalsseng til sin far. Det lykkedes ikke, og nu er faderen død. Det er frygteligt trist,« siger Marie Ahlmann-Ohlsen.

»Når folk, man kender, begynder at dø, så er det meget voldsomt og ubehageligt.«

I New Delhi er der fortsat enorme problemer. Ikke mindst med at få ilt til hospitaler og lægeklinikker, så hårdt ramte covid-19-patienter kan få hjælp til at trække vejret. Og for at kunne holde de traditionelle begravelsesbål i storbyen er bystyret begyndt at fælde byens træer, så der er brændsel nok.

Dusinvis af begravelsesbål tændes på samme tid i Indiens hovedstad, New Delhi, hvor coronasituationen er ude af kontrol. I storbyen er man begyndt at fælde byens træer, da man mangler træ til bålene. Foto: Altaf Qadri Vis mere Dusinvis af begravelsesbål tændes på samme tid i Indiens hovedstad, New Delhi, hvor coronasituationen er ude af kontrol. I storbyen er man begyndt at fælde byens træer, da man mangler træ til bålene. Foto: Altaf Qadri

Mumbai er også fortsat hårdt ramt, selvom en markant lockdown efterhånden ser ud til at få smittetallene til at aftage en smule.

Marie Ahlmann-Ohlsen ser dog også positive ting midt i al elendigheden.

»Der er også nogle lyspunkter lige nu. Selvom det er rigtig slemt, så er inderne virkelig gået sammen for at hjælpe hinanden. Der er grupper på sociale medier, som arbejder i døgndrift på at finde ilt til hospitaler, hospitalssenge til de syge og mad til fattige og covid-19-ramte,« forklarer hun.

Det er alle dele af det indiske samfund, som er ramt af coronavirus i de her uger. Og systemet er lagt ned flere steder. Her ses en syg person i hovedstaden New Delhi. Foto: AMIT DAVE Vis mere Det er alle dele af det indiske samfund, som er ramt af coronavirus i de her uger. Og systemet er lagt ned flere steder. Her ses en syg person i hovedstaden New Delhi. Foto: AMIT DAVE

Årsagerne til coronaelendigheden i Indien kan formentlig findes flere steder.

Blandt andet har man fundet nye varianter i det enorme sydasiatiske land. Men regeringen har også mødt kritik for ikke at sætte en stopper for store forsamlinger.

Og her er der ikke blot tale om cricketkampe eller koncerter.

For få uger siden samledes anslået to millioner hinduer til den traditionelle religiøse fejring Kumbh Mela ved Ganges-flodens bredder i byen Haridwar nord for New Delhi.

Sådan så det ud i den nordindiske by Haridwar for få uger siden, da den traditionelle Kumbh Mela blev fejret med millioner af deltagene. Ikke mange ansigtsmasker at spore. Foto: ANUSHREE FADNAVIS Vis mere Sådan så det ud i den nordindiske by Haridwar for få uger siden, da den traditionelle Kumbh Mela blev fejret med millioner af deltagene. Ikke mange ansigtsmasker at spore. Foto: ANUSHREE FADNAVIS

Og så har der været afholdt lokalvalg i de to sydlige og folkerige delstater Kerala og Tamil Nadu.

Og i det østlige Indien har store folkemængder været forsamlet til valghandlinger i delstaten Vestbengalen, hvor millionmetropolen Kolkata er hovedby, i snart en måned. Meget få personer er mødt op med mundbind.

Det er nu desperate tider i Indien. Og det er ikke gået verdens lederes næser forbi, at Indien har store problemer, der kan ende med at sprede sig.

Blandt andet har den amerikanske præsident, Joe Biden, lovet at komme til undsætning. Også Danmark er i gang med at undersøge, om man kan hjælpe den vigtige handelspartner.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en udtalelse til B.T.

»Det er hjerteskærende billeder vi ser fra Indien og jeg kan bekræfte, at de relevante danske sundhedsmyndigheder netop nu undersøger om og hvordan vi kan hjælpe Indien,« lyder det fra Jeppe Kofod, der uddyber:

»Danmark vil naturligvis hjælpe i det omfang vi har mulighed for det og ligger inde med de konkrete kapaciteter, som Indien efterspørger. Men det er afgørende, at vi fra dansk side faktisk hjælper med det, som Indien konkret efterspørger.«