I adskillige år har Marianne Velta været afhængig af næsespray. Nu advarer hun andre.

For mandag måtte den 30-årige norske kvinde nemlig opereres i næsen som følge af sin årelange afhængighed.

Det fortæller hun til TV 2 Norge.

Men hvordan ender man med at blive så afhængig af næsespray, at det til sidst ender på operationsbordet?

Jo, for Marianne Velta vedkommende begyndte det med en helt almindelig forkølelse for nogle år tilbage. Som så mange andre gør, når de er forkølede, købte hun en næsespray, lidt smertestillende og nogle halstabletter for at dulme forkølelsen.

»Efter et par sprøjt i hvert næsebor var jeg som et nyt menneske, og jeg indså, at jeg kunne trække vejret igen midlertidigt, siger hun til TV 2 Norge og fortsætter:

»Men jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at jeg et par år senere ville blive lagt i narkose på Gjøvik hospital for at få hjælp til at trække vejret igen på grund af næsespray.«

For selvom Marianne Velta ellers har forsøgt sig med andre remedier, så lykkedes det hende aldrig at smide næsesprayen fra sig.

Ved langvarig brug af næsespray risikerer man nemlig, at slimhinderne hæver. Det resulterer i, at man føler, at man har brug for endnu mere næsespray for at kunne trække vejret.

Akkurat som Marianne Velta har følt det og som altså resulterede i, at hun mandag fik opereret sine såkaldte næsemuslinger, så hun bedre kan trække vejret gennem næsen.

Og mens hun advarer andre mod et overforbrug af næsespray og opfordrer til, at man holder sig til det, der står på indlægssedlen, så understreger hun samtidig, at hun aldrig kommer til at bruge næsespray igen.

»Næste gang jeg er syg, skal jeg nøjes med en let tilstoppet og løbende næse, for fra i dag kommer næsespray ikke ind i min næse. Aldrig igen, aldrig igen,« siger hun til TV 2 Norge.

Marianne Veltas afhængighed af næsespray er dog langt fra et enkeltstående tilfælde.

Apotekerforeningen herhjemme var i maj sidste år ude og slå alarm, efter man havde oplevet en stigning i indtaget af næsespray med 45 procent fra 2013 til 2019.

Formand for Danmarks Apotekerforening Anne Kahns var i den forbindelse bekymret for, om det stigende forbrug måske kunne forklares med den lette tilgængelighed og ikke mindst en stigende afhængighed blandt danskerne.

»Vi kan ikke finde en årsag til det stigende forbrug, ud over at næsespray er blevet lettere at få fat i. Det er selvfølgelig godt, hvis flere bliver hjulpet af med gener som tilstoppet og ’tæt’ næse, når de er forkølede. Men vores bekymring er, at flere simpelthen er blevet afhængige,« sagde hun i en pressemeddelelse.