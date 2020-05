»Jeg savner kontrol med, hvor folk rejser hen. Danskerne er så bange for at blive smittet, men lige nu henter de den altså selv med hjem.«

Sådan siger Marianne Hansen, der er bosat i Skåne, til B.T. lørdag aften, efter hun havde været en tur i Malmø i Sverige.

Og at så mange danskere udnytter, at restrektionerne i Sverige er mildere end herhjemme, gør hende bestemt ikke glad.

»Det er latterligt, at man har så strenge regler med grænserne, når danskerne alligevel ikke bliver tjekket, før de kører til Malmø. Det gør mig sur.«

I Sverige er situationen lidt en anden, end den er i Danmark. I nabolandet har restauranter, caféer og indkøbscentre haft åbent de seneste uger og måneder.

Marianne Hansen siger, at svenskerne har været gode til at holde afstand, mens coronavirussen har hærget.

Hun tilføjer, at hun selv har valgt at respektere Mette Frederiksens restrektioner under corona-krisen.

»Jeg er bosat i Skåne, og jeg har ikke besøgt venner, familie og kirkegårde i København, som jeg plejer. Jeg har været her. Derfor bliver man irriteret, når danskerne så bare kommer den anden vej.«

Marianne Hansen har længe beundret Danmark for den omsorg, som vi har udvist overfor hinanden under virussen. Men den mister hun lidt nu.

»Parkeringspladsen på torvet i Malmø var fyldt med danske biler, og jeg kunne høre massevis af danskere på den restaurant, hvor jeg selv spiste.«

Hun er overbevist om, at priserne i Sverige spiller ind, når danskere starter bilen op og kører over broen. Det er nemlig en del billigere at handle i det svenske.

Marianne Hansen understreger, at hun selvfølgelig har fuld forståelse for de danskere, der krydser broen, fordi de skal med Ystad-færgen til Bornholm.

Og det er ikke først nu, at danskerne er begyndt at tage til Malmø for at spise, handle og hygge sig. Det er en ting, som nogle danskere har gjort længe.

Således skrev B.T. i slutningen af april om danskere, der tog til Sverige for at tage i byen.

Mette Frederiksen lukkede Danmarks grænser den 11. marts.

Danmark skal til at begynde fase to af genåbningen, mens fase tre vil begynde omkring juni, hvis alt går efter planen.