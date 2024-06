Da Rusland indledte invasionen af Ukraine i februar 2022, søgte Mariana Checheliuk og hendes søster tilflugt i det enorme Azovstal-stålværk, der blev omdannet til en humanitær korridor.

Men da russerne fandt ud af, at Checheliuk arbejdede som efterforsker i byen Mariupol, hvor stålværket også ligger, blev hun nægtet evakuering.

Det skriver den ukrainske avis Pravda.

Checheliuk blev adskilt fra sin søster og bragt til forskellige fangelejre og fængsler, hvor hun ifølge moren blev udsat for vold og mangel på mad.

»Mariana tabte sig meget. Hendes immunforsvar blev svækket, hendes hår begyndte at falde af, og hendes menstruationer forsvandt,« fortæller hendes mor, Nataliia Checheliuk.

Hun oplyser ligeledes om, at Mariana Checheliuk skulle have udviklet betændelsestilstanden kronisk bronkitis, og at hun blev forsøgt lokket til russisk side. Dette skulle hun ifølge moren have nægtet.

Men 31. maj vendte 24-årige Checheliuk endelig hjem efter en fangeudveksling.

»Nu er hun hjemme,« skriver Anton Gerashchenko, der er tidligere rådgiver for den ukrainske indenrigsminister.