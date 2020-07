Mariah Careys eks-mand, Nick Cannon er blevet fyret fra sit eget tv-show for antijødiske kommentarer i en ny Youtube-udsendelse.

I en Youtube-dialog med rapperen Richard Griffin sagde Nick Cannon, at USA's sorte befolkning er det virkelige hebraiske folk. Og om Israels nuværende befolkning sagde han blandt andet:

»Hvide jødiske mennesker er en smule mindreværdige. Og dette mindreværd har i historisk perspektiv tvunget dem til at begå vold for at overleve.«

For at undgå misforståelser fortsætter Nick Cannon i Youtube-programmet:

»Jeg taler om jødiske personer, hvide personer, europæere.«

Nick Cannon Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP

I fællesskab udtrykte Nick Cannon og hans youtubepartner Richard Griffin desuden stor beundring for den amerikanske had-prædikant, Louis Farrakhan, der er kendt for sine anti-LGBTQ+ og antijødiske holdninger.

Tidligere har 39-årige Nick Cannon ifølge New York Times sagt, at sorte amerikanere i sagens natur ikke kan være antizionistiske.

»Vi er de sande zionister,« har han ifølge avisen sagt.

Men i anledning af den nye skandale har Cannon sagt undskyld:

Nick Cannon. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

»Jeg beklager dybt, hvis mine udtalelser har forårsaget smerte iblandt mine jødiske søstre og brødre,« skriver Nick Cannon blandt andet i en pressemeddelelse.

Denne undskyldning imponerede tydeligvis ikke selskabet Viacom-CBS, der øjeblikkeligt opsagde deres samarbede med Mariah Careys eks-mand, der også er far til parrets ni-årige tvillinger.

Anderledes forstående er ledelsen hos tv-selskabet Fox, hvor Nick Cannon arbejder som vært for programmet 'The Masked Singer'.

Her lyder beskeden:

Nick Cannon sammen med eks-konen Mariah Carey. Foto: FREDERIC J. BROWN

»Vi har indledt en dialog med Hr. Cannon. Og i lyset af hans helhjertede undskyldning ser vi ingen årsag til at afbryde vores vellykkede samarbejde.«

Efter politimordet på den sorte mand, George Floyd, i staten Minnesota har en bølge af protester imod undertrykkelse af USA's sorte befolkning spredt sig over hele USA.

Men efter flere antizionistiske udtalelser fra prominente sorte amerikanere har debatten fået en ny dimension: hvem er de virkelige racister.

»Det sorte USA har desværre en blind plet. Vi har travlt med at påpege andres racisme, mens samtidig kan vi ikke altid se vores egne fordomme,« skriver den unge sorte journalist, Jemele Hill, i bladet The Atlantic.

Ice Cube. Foto: LEON NEAL - AFP

Og hverken Nick Cannon eller Jemela Hill er alene.

I sidste uge kom således både rapper Ice Cube og football-stjernen DeSean Jackson således i fedtefadet, da de begge gav udtryk for noget, der til forveksling lignede antizionisme - jødehad.

Begge kendte amerikanske mænd udtrykte beundring for førnævnte Louis Farrakhan, der blandt andet har sagt, at Adlof Hitler var en 'mægtig mand'.

På sin Twitter-profil delte Ice Cube nedenstående maleri, der er blevet sammenlignet med nazisternes antijødiske propaganda.

Sort anti-racisme eller jødehad. Foto: wiki

Også på Twitter antydede DeSean Jackson via et falsk Hitler-citat, at den jødiske befolkning styrer verden og bør bekæmpes.

Og selvom den kendte radiovært Charlamagne tha God i går udtrykte forståelse for kritikken af Nick Cannons udtalelser, så kastede han ekstra benzin på bålet med følgende antizionistiske udtalelse:

»Nick Cannon tog fejl. Men det faktum, at han er blevet fyret, beviser, at det jødiske folk virkelig har magten.«

Racismen fortsætter.