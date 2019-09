Den erfarne brandmand og ambulanceredder Pedro Cruz var onsdag 4. september på vagt som så mange gange før.

Men netop onsdag skulle blive skæbnesvanger for den næstkommanderende hos San Christobal Volunteer Fire Department.

Han blev under sin vagt kaldt ud til et uheld i Taos County, hvor han og familien bor.

To biler var kørt frontalt sammen.

Da han kom frem, fandt han ud af det, som alle forældre frygter allermest: hans datter, den blot 16-årige Maria Elena Cruz, var en af de involverede i ulykken.

Maria Elena Cruz var den ene af to kvinder, som omkom i forbindelse med den tragiske ulykke, der er blevet beskrevet vidt og bredt i det amerikanske medielandskab.

Det skyldes ikke den tragiske skæbne, som familien Cruz blev udsat for, men i stedet kvinden, der sad i den anden bil.

Hun var den kendte countrysanger Kylie Rae Harris. Og det var netop musikeren, som ifølge det lokale politi var årsagen til ulykken.

USA Today beskriver, hvordan politiets undersøgelser af ulykken viser, at den 30-årige musiker først med høj fart havde ramt en forankørende bil, hvilket fik hendes bil til at slingre.

Det betød, at hun mistede kontrollen over bilen, som kom over i den modsatte vejbane, hvor den frontalt stødte sammen med den bil, Maria Elena Cruz sad i.

Begge kvinder mistede livet.

Efterfølgende er brandchefen i Taos County gået ud med en kort udtalelse om den tragiske ulykke.

'Næstkommanderende Pedro Cruz og hans familie er knust. Pedros familie er alle hjemme og sørger over hendes død. Vi beder folk om at give familien fred og ro de kommende dage,' lyder det.

I forbindelse med 16-årige Maria Elena Cruz' alt for tidlige død er venner i lokalsamfundet i Taos, New Mexico, gået ud og har beskrevet hende som 'smuk, venlig, hårdtarbejdende, intelligent og en inspirationskilde'.

En af Maria Elena Cruz' bedste venner har også oprettet en Gofundme-indsamling, hvor man ønsker at hjælpe den efterladte familie.

I skrivende stund er indsamlingen nået op på mere end 25.000 dollars - omkring 170.000 kroner.