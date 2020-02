Mindst 89 passagerer ombord på et britisk krydstogtskib, der kom fra britiske Southampton, lider af diarré, opkast og feber.

Det menes, at de er blevet ramt af norovirus.

Det skriver Daily Mail.

Sagas Spirit of Discovery, som skibet hedder, skal tilbage til Storbritannien onsdag morgen. Det bad om lov til at stoppe i Gibraltar på vej tilbage til Southampton, da skibet har sejlet rundt i Italien og Spanien, men de fik afslag, og de er blevet bedt om at sejle direkte tilbage til Southampton.

En talsmand for Gibraltar sagde:

»Taget den aktuelle situation i betragtning blev skibet bedt om at fortsætte til Southampton uden at lægge til ved Gibraltar.«

En talsmand for regeringen i Gibraltar understregede, at disse symptomer ikke er symptomer på coronavirus.

Norovirus er en af ​​de mest almindelige maveinfektioner i Storbritannien. Normalt er du rask igen inden for 24 til 48 timer. Men det kan være meget alvorligt for allerede skrøbelige patienter og kan føre til dehydrering.

Det overføres fra person til person ved hosten, nys og tæt kontakt, og kan også blive overført fra at røre ved de samme overflader eller mad, som en der har det.

»Vi har et antal individer, der lider af en mave- og tarmvirus ombord på Spirit of Discovery efter dens nylige krydstogt til Italien,« sagde en talsmand for skibet.

»Vores høje hygiejnestandarder og veløvede procedurer betyder, at sygdommen er forblevet behersket. Vores kunders sundhed er af største vigtighed for os, og vi vil fortsætte med at tage alle passende skridt for at sikre deres velbefindende;« sluttede talsmanden.

Skibet har 868 passagerer og 513 besætninger om bord.