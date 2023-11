I begyndelsen af ugen udkom en række målinger, som kun kan beskrives som et sandt mareridt for den amerikanske præsident, Joe Biden.

Nærmest samtidig vandt Demokraterne en række afgørende valg i flere delstater tirsdag. Paradoksalt har det formentlig gjort Bidens problem endnu større, mener en ekspert.

Meningsmålingerne fra den store avis New York Times ramte Demokraterne og præsident Joe Biden som en bombe.

I fem af de mest afgørende svingstater i USA står Joe Biden til at tabe, hvis han skal op mod Donald Trump ved næste års præsidentvalg.

Alle de fem delstater vandt Joe Biden i 2020-præsidentvalget.

Men problemet er endnu større.

For Biden står ikke bare til at tabe, han står til at tabe stort, hvis målingerne passer. Helt op til ti procentpoint er han efter Trump i Nevada, seks procentpoint i Georgia, fem i Arizona og Michigan samt fire i Pennsylvania.

Og mareridtsmålingen for Biden og Demokraterne blev kun ved.

Læser man dybere, kan man nemlig konstatere, at mange vælgere mener, at den siddende præsident er for gammel og har håndteret blandt andet den amerikanske økonomi dårligt.

Tirsdag kom der så en række gode nyheder for Det Demokratiske Parti.

I en række valg vandt partiet stort ved blandt andet at få genvalgt sin guvernør Andy Beshear i den ellers republikanske delstat Kentucky, vinde flertal i både Senat og Repræsentanternes Hus i Virginia og få stort flertal til ret til abort i Ohio, mens sågar guvernørkampen i Mississippi blev tættere end ventet, selv om en republikaner løb med sejren.

Alt i alt en række tiltrængte sejre for Demokraterne.

Men formentlig ikke for Joe Biden.

Joe Biden ser ud til at være i store problemer inden næste års amerikanske præsidentvalg. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden ser ud til at være i store problemer inden næste års amerikanske præsidentvalg. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix

»Joe Biden har ikke den store bund af popularitet. Han vandt ved sidste valg, fordi mange ville af med Trump. Og når man så læser målingerne i New York Times, der viser, at han er for gammel, og han er bagud i samtlige svingstater på nær Wisconsin, så breder panikken sig i Det Demokratiske Parti,« siger Anders Agner, chefredaktør ved Kongressen.com.

Egentlig går det meget godt for Demokraterne.

Ved sidste års midtvejsvalg klarede de sig bedre, end mange ventede. Eksempelvis beholdt de et knebent overtag i Senatet, mens nederlaget i Repræsentanternes Hus blev en del mindre end mange i partiet havde frygtet.

Og ved tirsdagens valghandlinger vandt Demokraterne nok en gang flere afgørende slag, som de har gjort flere gange de seneste år.

Så alt peger i retning af, at en demokratisk præsidentkandidat ville have gode muligheder for at bære momentum videre ind i næste års præsidentvalgkamp.

Men sådan ser det ikke ud for Joe Biden.

»At Trump er foran i målingerne er ikke et udtryk for Trumps stigende styrke. Det er et udtryk for Bidens svaghed,« siger Anders Agner.

Han fortæller videre, at man internt i Det Demokratiske Parti er begyndt at se problemstillingen tone frem.

»Man ser på det med stor alvor hos Demokraterne. Biden går tilbage blandt flere af de valggrupper, som var med til at vælge ham. Demokraterne fik i tirsdags bevis på, at deres strategi og dagsorden virker. Det så de i Kentucky og Virginia. Og så er det klart, at man ser på: Er Biden blevet problemet?« siger Anders Agner.

Selvom det lige nu ser dystert ud for Joe Biden, så har Anders Agner langt fra opgivet tanken om, at Biden kan vinde en eventuel præsidentvalgkamp mod Donald Trump.

Og det er der én specifik årsag til.

»De her målinger er ofte en mulighed for vælgerne til at vise deres utilfredshed i god tid. Men står valget om et år mellem Trump og Biden, så vil de fleste demokrater stemme på Biden igen,« siger Anders Agner.

Der er stadig godt et år tilbage inden næste års præsidentvalg.

Og meget kan ske.

Men lige om lidt sparkes de første præsidentielle primærvalg i gang i midten af januar 2024.

Og vi har nærmest med garanti ikke hørt det sidste til debatten om, hvor vidt Joe Biden er den rigtige kandidat for Demokraterne.

»Det ser ud til at blive et sværere valg i 2024, end Demokraterne havde regnet med. Der kommer til at være nogle dele af baglandet, som kommer til at sætte spørgsmålstegn ved, om Biden er den rigtige,« siger Anders Agner:

»Det her emne kommer til at fylde en hel del.«