Den foreløbige obduktionsrapport, som giver svaret på, hvordan den norske kvinde Maren Ueland blev dræbt, er nu klar, oplyser norsk politi.

Efter en vandretur med den 24-årige danske kvinde Louisa Vesterager Jespersen blev begge kvinder fundet dræbt i nærheden af landsbyen Imil i Marokko mandag den 17. december. 20 personer er anholdt i forbindelse med drabet, hvoraf 15 er sigtet for terrorhandlinger, herunder udførelsen af drabet, som ifølge statsadvokaten i Rabat er planlagt.

Kommunikationsrådgiver ved det norske kriminalpoliti Jonas Fabritius Christoffersen bekræfter over for TV2 Norge, at Maren Ueland er blevet obduceret, men ønsker ikke at komme nærmere ind på det.

»Indholdet i rapporten er kommunikeret videre til de pårørende via deres bistandsadvokat,« siger Jonas Christoffersen.

Familiens bistandsadvokat Ragnar Falck siger til TV2 Norge, at han har fortalt familien om indholdet.

»Jeg kan ikke beskrive, hvordan familien har det nu, men de er i sorg,« siger han.

Det er af praktiske årsager endnu ikke fastlagt, hvornår bisættelsen finder sted.

Norsk politi bistår fortsat marokkansk politi i efterforskningen af det bestialske drab.

Ifølge Sky News vil de fem pågrebne, der ikke allerede er sigtet, blive sigtet i den kommende uge.

Mindst fire af de mistænkte skal have svoret troskab til terrorbevægelsen Islamisk Stat, men ingen af dem skal have været i kontakt med IS' enheder i Syrien og Irak, vurderer Marokkos antiterrorchef, Abdelhak Khiam.

Efterforskere mistænker, at det var den 25-årige gadesælger Abdessamad Ejjouid var lederen af gruppen, der udførte drabet på de to turister, der begge læste ved et universitet i det sydøstlige Norge.

Abdessamad Ejjouid blev set sværge troskab til Islamisk Stats leder Abu Bakr al-Baghdadi.i en video, der blev offentliggjort en uge før drabebe.