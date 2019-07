Et smukt Los Angeles-hus med en hæslig historie blev i denne måned sat til salg for omtrent 13 millioner kroner.

For prisen får køber et italiensk-inspireret 1920’er-hjem med udsigt til en vidunderlig have, en pool og en frygtelig mordhistorie.

For 50 år siden dannede huset nemlig rammerne for to af de bestialske mord, Manson-familien begik.

Huset er blevet solgt adskillige gange siden dengang, og på trods af den dystre historie lader det ikke til, at interessen er blevet mindre med årene, fortæller ejendomsmægler Robert Giambalvo, som står for salget af huset, til The Guardian.

De seneste 21 år har et ægtepar boet i huset, men nu går de på pension og har altså besluttet sig for at sælge.

»Jeg er overrasket over, at der er ikke er blevet stillet flere spørgsmål til huset,« siger han og uddyber, at han den seneste måned har fremvist huset til to dusin interesserede købere - flere med offentligt kendte navne.

Og det er da også netop et sådant, der ender på kontrakten. Til mediet fortæller spøgelsesjæger Zak Bagans - kendt fra programmet Ghost Adventures - at han flytter ind, når salget er gået igennem.

»Huset har en meget stærk energi. Jeg elsker at undersøge ånder og steder. Dette er et smukt sted med en meget mørk historie,« fortæller han om baggrunden for købet.

Huset tilhørte i sin tid Leno og Rosemary LaBianca, som begge på brutal vis blev dræbt af Charles Mansons følge.

I 1969 udspillede et af historiens mest berygtede mordtogter sig blandt andet i dette hus.

Efter alt at dømme var det tilfældigt, at Manson-klanen 10. august 1969 trængte ind i netop ægteparrets hus, bagbandt dem og stak dem ihjel.

Rosemary LaBianca blev dræbt med 41 knivstik, mens hendes ægtemand blev stukket 12 gange.

På væggene blev der med blod skrevet ‘død over svinene' og ‘Healter Skelter’. Sidstnævnte er - trods gerningsmændenes stavefejl - en henvisning til Beatles-sangen af samme navn. En sang, som Charles Manson mente skulle høres som en spådom om kommende racekaos.

Drabene på LaBianca-parret fandt sted i deres eget hjem, dagen efter mordene på højgravide Sharon Tate og fire andre.

Sharon Tate var frem til sin død både skuespiller og model. Hun blev i 1968 gift med den franske filminstruktør Roman Polanski. Hun var syv måneder henne med deres fælles barn, da hun blev dræbt. Hun blev kun 26 år.

Tre kvinder og en mand fra Manson-familien var 9. august 1969 blevet sendt ud til et hus i Hollywood Hills, som tidligere havde tilhørt en musikproducer, der havde afvist Charles Mansons musik.

I stedet husede hjemmet nu filminstruktør Roman Polanski og hans familie. Roman Polanski var dog selv på ferie, da flokken brød ind, men det hindrede ikke Manson-følgerne i at dræbe hans hustru og hendes gæster.

Skuespillerinde Sharon Tate, hendes ven Wojciech Frykowski, rigmandsdatteren Abigail Folger, frisør Jay Sebring og 18-årige Steven Parentde mistede alle livet den dag.

Formålet med mordene var at udløse en racekonflikt i landet, og Manson-følgerne gjorde derfor deres for at få det til at se ud, som var det sorte militante, der stod bag.

ARKIVFOTO 2009 af Charles Manson

Charles Manson var besat af en forudsigelse om, at de sorte ville udrydde de hvide, og han havde let ved at overbevise andre om det samme.

Når det kom til unge rodløse kvinder, havde han nemlig en særlig tiltrækningskraft, og ikke længe efter, han i 1967 blev løsladt efter at have siddet inde for alfonseri og andre lovovertrædelser, havde han en stor følgerskare.

‘Familien’ kaldte han dem, og kvinderne så ham som en reinkarnation af Jesus.

Men retssystemet tager ikke hensyn til, at du har frelserstatus i en kult, og da politiet endelig fik et gennembrud i drabssagerne, skulle der ikke gå længe, før Charles Manson og hans kvinder var bag tremmer.

På trods af at Charles Manson ikke selv førte kniven i august-drabene, blev han sammen med sit følge dømt til døden under en retssag, der tiltrak sig stor opmærksomhed i medierne. For selvom de tiltalte kvinder og Charles Manson blev dømt til døden, grinte, smilte og sang de under domsafsigelse.

Dødsdommene blev omstødt året efter, da Californien droppede dødstraffen. I stedet lød deres straffe nu på livsvarigt fængsel. Charles Manson alene modtog ni livstidsdomme.

Sagen rystede hele USA, og den blev også set som 60’ernes blomsterbevægelses dødsdom.

»Navnet Manson er blevet en metafor for ondskaben,« lød det i 1994 fra Vincent Bugliosi, der 20 år forinden havde ført sagen mod Manson-familien.

Selv nægtede Charles Manson, at han skulle have bedt sine følgere begå de blodige drab.

»De børn, der angriber jer med knive, er jeres børn. I oplærte dem, det gjorde jeg ikke. Jeg prøvede blot at hjælpe dem til at stå, da de selv var for svage,« sagde han.

På trods af adskillige forsøg lykkedes det aldrig Charles Manson at få tilkendt prøveløsladelse. 12 gange søgte han. 12 gange blev han afvist. Han var stadig farlig for offentligheden, lød begrundelsen.

Frem til sin død i november 2017 sad Charles Manson fængslet i Corcoran Statsfængsel i Californien. Han døde af naturlige årsager i en alder af 83.