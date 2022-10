Lyt til artiklen

Hun er indehaver af titlen som den længst fængslede kvinde i Californiens historie.

Og den titel kommer hun til at beholde et godt stykke tid endnu.

For Californiens guvernør, Gavis Newsom, afviste fredag muligheden for prøveløsladelse af Patricia Krenwinkels. Det skriver AP.

Hun var en af de tre kvinder, der sammen med Charles Manson blev dømt for en række bestialske mord begået i sommeren 1969.

Her ses den i dag 74-årige Patricia Krenwinkels. Foto: Reed Saxon Vis mere Her ses den i dag 74-årige Patricia Krenwinkels. Foto: Reed Saxon

Siden sin dom er hun blevet nægtet prøveløsladelse hele 14 gange, selvom hendes advokat har hævdet, at hun har gennemgået »en fuldstændig forvandling, siden hun blev dømt.«

Og selvom Krenwinkel har forsøgt at tage afstand i fængslet fra de andre medlemmer af Manson-kulten, hævdede guvernøren alligevel, »at hendes indsats ikke i tilstrækkelig grad har reduceret hendes risiko for fremtidig fare«.

»Ud over de brutale mord, hun begik, spillede hun en lederrolle i kulten. Hun tvang de andre kvinder i kulten til at adlyde Charles Manson og forhindrede dem i at flygte, da de forsøgte at gå,« lød det fra guvernøren Gavis Newsom.

Den forbrydelse Krenwinkel var medskyldig i at begå, »var blandt de mest frygtfremkaldende i Californiens historie.«

Det var Charles Manson, der arrangerede mordene. Han var ikke selv med til at begå mordene. Foto: Anonymous Vis mere Det var Charles Manson, der arrangerede mordene. Han var ikke selv med til at begå mordene. Foto: Anonymous

Det var den 29. marts 1971, at den dengang 36-årige Charles Manson, kultlederen, samt tre yngre kvinder blev dømt til døden for brutalt at have myrdet ni uskyldige mennesker i Los Angeles, deriblandt skuespillerinden Sharon Tate.

Men inden dommen blev eksekveret havde Californien afskaffet dødsdommen, og af samme grund blev de fire domme automatisk omstødt til netop livstid.

Krenwinkel var 19 år og boede sammen med sin storesøster, da hun mødte Charles Manson, der dengang var 33 år.

I maj fortalte hun, »at hans opfattelse af verden på en eller anden måde virkede som den rigtige.«