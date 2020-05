Han kaldte holocaust for 'en myte'. Talte nedsættende om jøderne, og betegnede homoseksualitet som en sygdom.

Og med et smil på læben erklærede han, at han ikke fortrød, at han havde dræbt sin søster.

Det var barske påstande, de tilstedeværende i Asker og Bærum tingrett måtte lægge ører til torsdag formiddag.

Her sad den 22-årige Philip Manshaus på anklagebænken. Tiltalt for drabet på sin 17-årige stedsøster og for at have angrebet en moské med et skydevåben.

Torsdag begyndte sagen mod den drabs- og terrorsigtede nordmand, Philip Manshaus i retten i Oslo.

Selv nægtede han sig skyldig i alle anklager. Tværtimod hævdede han, at han havde handlet i selvforsvar for at beskytte det europæiske folk.

»Jeg vil nu forklare lidt om, hvorfor jeg har gjort det, jeg har gjort, og hvad som motiverede mig til at aktionere,« sagde han ifølge VG ved begyndelsen af retsmødet.

10. august sidste år ankom Manshaus til al-Noor-moséen i byen Bærum ikke langt fra Oslo.

Bevæbnet og iført vest, hjelm og kamera åbnede han ild mod moskéen, hvor han dog hurtigt blev overmandet af to mænd. Ingen kom alvorligt til skade.

Philip Manshaus er tiltalt for drab på sin stedsøster og for derefter at have angrebet Al-Noor-moskeen i Skue vest for Oslo.

Få timer før angrebet havde han dræbt sin 17-årige asiatiske stedsøster.

Et drab, som politiet senere betegnede som en regulær henrettelse.

Da retssagen mod ham begyndte torsdag, forklarede Philip Manshaus, at han var blevet inspireret af Brenton Tarrant, terroristen, som dræbte 50 mennesker i et angreb mod to moskeer i Christchurch i New Zealand.

Klædt i smudsfri hvid skjorte og sort jakkesæt og slips forklarede han sig roligt, da han sad i vidneskranken.

Philip Manshaus fotograferet med sin forsvarer, da retsmødet gik i gang torsdag.

Så snart han fik muligheden, begyndte Manshaus at tale om anden verdenskrig og nazisternes folkemord på jøderne - holocaust - som han kaldte 'en myte.'

»Vi, som stiller os kritiske over for, om Holocaust nogensinde er sket, bestrider ikke, at der fandtes koncentrationslejre, og vi bestrider heller ikke, at jøder samt udlændinge, kommunistiske revolutionære og krigsfanger blev fragtet til disse lejre. Det, vi bestrider er, at seks millioner jøder blev dræbt i et systematisk folkemord ved hjælp af gaskamre,« sagde han, før han blev afbrudt af dommer Annika Lindström.

»Det har vi opfattet. Nu har vi hørt meget om netop det,« sagde hun i et forsøg på at få hans talestrøm stoppet.

Det gjorde tilsyneladende ikke det store indtryk på den 22-årige anklagede drabsmand.

»Jeg kommer til pointen nu,« svarede han og fortsatte med at beskrive jøder med en række nedsættende ord.

Han kaldte også homoseksualitet for en sygdom, og det at være født i den forkerte krop betegnede han som 'en anerkendt sindslidelse.'

Men så fik dommeren nok.

»Dette er ikke en talerstol. Du har redegjort for din opfattelse. Jeg vil minde om, at du afgiver forklaring for retten, og at det er os, som er tilhørerne,« sagde dommer Lindström, da hun afbrød hans talestrøm for anden gang.